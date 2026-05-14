Nova Contorno: obras milionárias de revitalização já estão em execução

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Projeto das obras - Foto: Divulgação

As obras de revitalização da Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, já foram iniciadas e seguem divididas em três frentes simultâneas de intervenção. A atualização foi feita pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira, 14, durante coletiva de imprensa no lançamento do “Arraiá da Prefs 2026”.

Segundo o gestor municipal, os trabalhos acontecem simultaneamente e de forma planejada para reduzir os impactos no trânsito da região.

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“São três obras. Uma daquela contenção que está ocorrendo. Outra é na parte de baixo, que envolve todo o quebra-mar, ali onde fica o restaurante da Mônica e a obra da Contorno", explicou.

"Quando você passar naquele viaduto que sobe para o Campo Grande, vai ver ali embaixo o barracão da obra da Contorno, porque ela precisa ser feita por fases para afetar menos o trânsito. São três obras que já estão ocorrendo simultaneamente”, completou Bruno Reis.

| Foto: Divulgação

Requalificação da Contorno

Anunciada no fim do ano passado, a requalificação da Avenida Contorno prevê mudanças urbanísticas e estruturais ao longo da orla. O projeto inclui ampliação do passeio para pedestres, implantação de ciclovia e melhorias voltadas para mobilidade e segurança.

A primeira etapa da obra prevê o fim da pequena calçada existente atualmente, com a criação de um espaço mais amplo no mesmo nível da pista. A proposta também busca ampliar a visibilidade da Baía de Todos-os-Santos para quem circula pela região.

A intervenção será executada pelo Consórcio Nova Contorno, formado pelas empresas Flex Engenharia, ATL Engenharia e H2 Construções e Serviços, com investimento de R$ 20,5 milhões.

Já a segunda etapa contempla recuperação asfáltica e instalação de piso intertravado ao longo da avenida. Os serviços ficarão sob responsabilidade da Liga Engenharia, contratada por R$ 5,4 milhões.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, o prazo estimado para conclusão da primeira etapa é de cerca de um ano e dois meses, enquanto a segunda fase deve ser finalizada em seis meses.