CAMPANHA SALARIAL
Rodoviários de Salvador decidem hoje se haverá greve de ônibus
Nova assembleia que irá decidir a greve acontece na sede do sindicato
O Sindicato dos Rodoviários de Salvador realizará, às 9h30 desta quinta-feira, 14, mais uma assembleia para discutir os próximos passos da campanha salarial de 2026, iniciada no fim de março.
Diferente das assembleias anteriores, a categoria informou que a mobilização não irá comprometer a saída dos ônibus nem afetar a operação do transporte público nas primeiras horas da manhã.
Segundo o sindicato, uma segunda reunião também será realizada no período da tarde, às 15h30.
Possível estado greve
Durante a assembleia, os trabalhadores irão discutir o andamento da campanha salarial e votar o possível estado de greve dos rodoviários urbanos da capital baiana.
Nos últimos dias, a possibilidade de paralisação tem gerado preocupação entre os usuários do transporte público, principalmente diante do impasse nas negociações salariais.
Nesta sexta-feira, 15, os rodoviários participarão de uma nova rodada de negociação com os empresários do setor. O encontro será mediado pela Superintendência Regional do Trabalho e acontece após uma série de mobilizações promovidas pela categoria em Salvador.
Ao portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a falta de diálogo por parte dos empresários e da prefeitura preocupa os trabalhadores.
“Não está existindo conversa nenhuma. Isso preocupa muito e dá sinais de que pode caminhar para uma greve”, declarou.
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Principais reivindicações
A campanha salarial tem como principais pautas um reajuste de 5% acima da inflação e mudanças nas condições de trabalho. Entre as reivindicações estão:
- reposição da inflação com 5% de ganho real;
- aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação;
- redução da jornada diária para seis horas;
- revisão da chamada “carta horária”;
- melhores condições de trabalho.
Além das pautas prioritárias, os trabalhadores também pedem:
- gratuidade no transporte;
- estabilidade pré-aposentadoria;
- turnos fixos e troca de linha;
- gratificação em grandes eventos;
- prêmio de assiduidade;
- complemento do plano de saúde;
- implantação de PLR e day off.
- Sindicato critica falta de diálogo
Segundo Daniel Mota, os empresários ainda não apresentaram nenhuma contraproposta formal à categoria.
“A gente já apresentou a pauta. Nem sequer chamaram para conversar. Isso nunca aconteceu dessa forma. Sempre existia pelo menos uma contraproposta”, afirmou.
O portal A TARDE informou que aguarda posicionamento da Secretaria de Mobilidade de Salvador e da Integra sobre o andamento das negociações.