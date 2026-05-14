Rodoviários de Salvador decidem hoje se haverá greve de ônibus

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Ônibus do transporte público de Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador realizará, às 9h30 desta quinta-feira, 14, mais uma assembleia para discutir os próximos passos da campanha salarial de 2026, iniciada no fim de março.

Diferente das assembleias anteriores, a categoria informou que a mobilização não irá comprometer a saída dos ônibus nem afetar a operação do transporte público nas primeiras horas da manhã.

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Segundo o sindicato, uma segunda reunião também será realizada no período da tarde, às 15h30.

Possível estado greve

Durante a assembleia, os trabalhadores irão discutir o andamento da campanha salarial e votar o possível estado de greve dos rodoviários urbanos da capital baiana.

Nos últimos dias, a possibilidade de paralisação tem gerado preocupação entre os usuários do transporte público, principalmente diante do impasse nas negociações salariais.

Nesta sexta-feira, 15, os rodoviários participarão de uma nova rodada de negociação com os empresários do setor. O encontro será mediado pela Superintendência Regional do Trabalho e acontece após uma série de mobilizações promovidas pela categoria em Salvador.

Ao portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a falta de diálogo por parte dos empresários e da prefeitura preocupa os trabalhadores.

“Não está existindo conversa nenhuma. Isso preocupa muito e dá sinais de que pode caminhar para uma greve”, declarou.

Principais reivindicações

A campanha salarial tem como principais pautas um reajuste de 5% acima da inflação e mudanças nas condições de trabalho. Entre as reivindicações estão:

reposição da inflação com 5% de ganho real;

aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação;

redução da jornada diária para seis horas;

revisão da chamada “carta horária”;

melhores condições de trabalho.

Além das pautas prioritárias, os trabalhadores também pedem:

gratuidade no transporte;

estabilidade pré-aposentadoria;

turnos fixos e troca de linha;

gratificação em grandes eventos;

prêmio de assiduidade;

complemento do plano de saúde;

implantação de PLR e day off.

Sindicato critica falta de diálogo

Segundo Daniel Mota, os empresários ainda não apresentaram nenhuma contraproposta formal à categoria.

“A gente já apresentou a pauta. Nem sequer chamaram para conversar. Isso nunca aconteceu dessa forma. Sempre existia pelo menos uma contraproposta”, afirmou.

O portal A TARDE informou que aguarda posicionamento da Secretaria de Mobilidade de Salvador e da Integra sobre o andamento das negociações.