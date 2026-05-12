Greve de ônibus? Rodoviários fazem nova assembleia em Salvador

A reunião discutirá os principais pontos da Campanha Salarial 2026 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Os rodoviários de Salvador terão uma nova rodada de negociação com os empresários do transporte público na próxima sexta-feira, 15, em meio ao aumento da tensão na campanha salarial da categoria.



O encontro será mediado pela Superintendência Regional do Trabalho e acontece após sucessivas mobilizações promovidas pelos trabalhadores na capital baiana.



Segundo o sindicato, a reunião discutirá os principais pontos da Campanha Salarial 2026, que inclui reivindicações ligadas a reajuste salarial, alimentação e jornada de trabalho.



“Seguimos firmes, com diálogo, mobilização e responsabilidade, buscando avanços concretos para a categoria rodoviária”, afirmou a entidade em nota.



Antes da reunião com os empresários, os trabalhadores realizam uma Assembleia Geral Extraordinária na quinta-feira, 14, na sede do sindicato, em Brotas. O encontro ocorrerá em dois horários: às 9h30 e às 15h30.



“O patrão segue sem avançar nas negociações e a categoria irá decidir os próximos passos da luta”, informou o sindicato.

Greve volta a ser discutida pela categoria

Sem avanço nas negociações desde o fim de março, a possibilidade de greve já começou a ser debatida abertamente pelos representantes dos rodoviários.



Ao portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a ausência de diálogo por parte dos empresários e da prefeitura preocupa a categoria. “Não está existindo conversa nenhuma. Isso preocupa muito e dá sinais de que pode caminhar para uma greve”, declarou.

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Segundo Mota, caso não haja avanço nas negociações, os trabalhadores podem endurecer os protestos nos próximos dias.



“Se não chamar para negociar, vamos ter que pensar em algo mais forte, mais impactante, como parar praticamente toda a cidade ou avançar para uma greve geral”, disse.

Categoria cobra reajuste e redução da jornada

A campanha salarial dos rodoviários tem como principais reivindicações um reajuste salarial de 5% acima da inflação e mudanças nas condições de trabalho.



Entre os pontos defendidos pela categoria estão:

Reposição da inflação com 5% de ganho real

Aumento do ticket alimentação de R$ 28 para R$ 35

Ampliação de 26 para 30 tickets mensais

Redução da jornada diária para seis horas

Revisão da chamada “carta horária”

Melhores condições de trabalho

Atualmente, os trabalhadores cumprem jornada de sete horas diárias, mas o sindicato afirma que as escalas vêm provocando desgaste físico e mental.



“A escala está adoecendo os trabalhadores. Os motoristas passam horas sob pressão, no calor, no trânsito pesado e ainda fazendo hora extra praticamente todos os finais de semana”, afirmou Daniel Mota.

Mobilizações já impactaram transporte na cidade

Desde o início da campanha salarial, os rodoviários realizaram uma série de protestos que afetaram a circulação dos ônibus em Salvador.



Na última semana, a categoria promoveu a “Operação Tartaruga”, com tráfego lento e parada em todos os pontos de ônibus. Também foi realizada a ação “Todos os ônibus na faixa da direita”, que provocou congestionamentos em diferentes regiões da cidade.



Além das pautas salariais, os trabalhadores também reivindicam:

Gratuidade nos transportes

Estabilidade pré-aposentadoria

Turnos fixos e troca de linha

Gratificação em grandes eventos

Prêmio de assiduidade

Complemento do plano de saúde

Implantação de PLR e day off

Sindicato critica falta de contraproposta

De acordo com o sindicato, quatro reuniões já ocorreram desde o início das negociações, mas os empresários ainda não apresentaram uma contraproposta formal. “A gente já apresentou a pauta. Nem sequer chamaram para conversar. Isso nunca aconteceu dessa forma”, afirmou Daniel Mota.



O portal A TARDE aguarda retorno da Secretaria de Mobilidade de Salvador e da Integra sobre o andamento das negociações.