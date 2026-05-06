Rodoviários atrasam saída dos ônibus em Salvador nesta quinta (7)

Imagem ilustrativa dos ônibus de fim de ano - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Mais uma vez, os usuários de ônibus de Salvador vão enfrentar atraso no deslocamento nesta quinta-feira, 7. O Sindicato dos Rodoviários informou que realizará assembleias com os trabalhadores às 4h, em determinadas garagens. O movimento irá retardar a saída de parte da frota, que passará a circular a partir das 8h.

A categoria, que segue em campanha salarial, já realizou quatro rodadas de negociações, mas, segundo o sindicato, não houve avanço com os empresários. No último dia 30, os rodoviários também atrasaram a saída dos ônibus.

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“Até o momento, a postura dos empresários tem sido negar todos os pontos da pauta construída pelos trabalhadores”, diz a nota dos rodoviários divulgada nesta quarta.

Reivindicações dos rodoviários

Entre os pontos discutidos na assembleia desta quinta estão:

reajuste salarial com 5% acima da inflação do período;

aumento diferenciado no valor do ticket alimentação;

redução da jornada de trabalho para 6 horas;

revisão da carta horária;

além de outras demandas por melhorias nas condições de trabalho.

“Mesmo com a realização de mobilizações recentes, como a última assembleia e a operação ‘Todos os ônibus na faixa da direita’, conduzida de forma organizada, com os ônibus trafegando pela via da direita na última terça-feira (5), não houve, por parte dos empresários nem dos representantes da Semob, qualquer iniciativa de diálogo com a diretoria do sindicato para destravar a campanha salarial.”

Ameaça de greve

Segundo o sindicato, se não houver acordo, Salvador pode ficar sem ônibus.

“Diante da ausência de avanços e da falta de respeito às reivindicações da categoria, informamos que os rodoviários estão prontos para deflagrar uma greve por tempo indeterminado, seguindo todos os ritos legais.”

A categoria afirma ainda seu “compromisso com a transparência, a responsabilidade e a defesa dos direitos da categoria, mantendo-se aberta à negociação, mas firme na luta por respeito, valorização e dignidade para os rodoviários”.

Reforço da Semob

Segundo a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), frotas do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) poderão ser utilizadas, caso necessário.

Veja a nota na íntegra:

“A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que as equipes de fiscalização estarão acompanhando a manifestação dos rodoviários, marcada para o início da manhã desta quinta-feira (7), nas garagens das concessionárias. Os prepostos irão avaliar o cenário e, caso haja necessidade, farão o remanejamento de veículos para atender as linhas afetadas. A pasta tem dialogado com as partes e espera que haja uma mediação da Superintendência Regional do Trabalho para avançar na construção de um entendimento entre empresários e rodoviários, sem prejuízo à população.”