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PROTESTO

Salvador amanhece sem ônibus após atraso na saída das garagens

Categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal

Brenda Lua Ferreira
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Imagem ilustrativa da imagem Salvador amanhece sem ônibus após atraso na saída das garagens
- Foto: Denisse<Salazar

A população soteropolitana já acordou nesta quinta-feira, 30, sofrendo os primeiros impactos do atraso da saída dos ônibus das garagens. O protesto acontece porque o Sindicato dos Rodoviários realizará assembleias com a categoria antes da saída dos coletivos, que impactou o início da operação em algumas linhas da cidade.

As intervenções acontecem nas G1 e G2 Plataforma, localizada em Praia Grande e na G1 OT Trans, em Campinas de Pirajá. No total são 11 garagens.

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Segundo o sindicato, o atraso vai acontecer até às 8h. A categoria, que está em campanha salarial, já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal. A última, foi realizada na quarta-feira, 29, e não obteve avanço nas pautas de reivindicação. No último final de semana, a circulação dos ônibus também foi afetada durante uma mobilização contra horas extras.

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Reinvindicações dos rodoviários

Entre os pontos discutidos na assembleia desta quinta estão:

  • reajuste salarial;
  • reajuste do valor do ticket alimentação, com pedido de aumento de 5% acima da inflação;
  • além de outras demandas da categoria.

Condições de trabalho

Outro fator que tem pressionado o movimento é a queixa sobre as condições de trabalho. De acordo com os rodoviários, as jornadas extensas vêm afetando a saúde dos trabalhadores, em desacordo com normas que tratam da prevenção de riscos no ambiente profissional.

A categoria também reivindica:

  • implementação da jornada de seis horas;
  • o fim de escalas consideradas excessivas — principalmente aos fins de semana;
  • ajustes nas chamadas “cartas horárias”, que, segundo os trabalhadores, têm dificultado até pausas básicas durante o expediente. "As cartas horárias hoje comprometem até mesmo a realização de necessidades fisiológicas básicas durante o expediente".

A prefeitura de Salvador informou, através da Secretaria de Mobilidade, que as equipes de fiscalização estarão acompanhando a manifestação e, caso necessário, veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) poderão ser utilizados na operação.

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Tags:

ônibus reajuste salarial rodoviários Salvador

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