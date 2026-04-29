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SALVADOR

Assembleia dos rodoviários vai atrasar saída dos ônibus nesta quinta-feira, 30

Categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa dos ônibus de fim de ano
Imagem ilustrativa dos ônibus de fim de ano - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Usuários do transporte público de Salvador devem enfrentar atrasos na saída de ônibus nas primeiras horas desta quinta-feira, 30. Isso porque, o Sindicato dos Rodoviários realizará assembleias com a categoria em portas de garagens antes da saída dos coletivos, que irá impactar o início da operação em algumas linhas da cidade.

Segundo o sindicato, o atraso vai acontecer até às 08h. A categoria, que está em campanha salarial, já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal. A última, foi realizada nesta quarta-feira, 29, e não obteve avanço nas pautas de reivindicação. No último final de semana, a circulação dos ônibus também foi afetada durante uma mobilização contra horas extras.

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Ao Portal A TARDE, o diretor da Íntegra, Jorge Castro, disse que pralisação nas primeira horas da manhã como é "ilegal e abusiva".

"Estamos processo de negociação e a decisão de paralisar as operações nas garagens é ilegal e abusiva com grave consequências para população. Tomaremos as medidas cabíveis adequadas".

Reinvindicações dos rodoviários

Entre os pontos discutidos na assembleia desta quinta estão:

  • reajuste salarial;
  • reajuste do balor do do ticket alimentação, com pedido de aumento de 5% acima da inflação;
  • além de outras demandas da categoria.

Condições de trabalho

Outro fator que tem pressionado o movimento é a queixa sobre as condições de trabalho. De acordo com os rodoviários, as jornadas extensas vêm afetando a saúde dos trabalhadores, em desacordo com normas que tratam da prevenção de riscos no ambiente profissional.

"Essa prática contraria a nova NR-1, norma que reforça a obrigatoriedade das empresas em identificar, avaliar e prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho".

A categoria também reivindica

  • implementação da jornada de seis horas;
  • o fim de escalas consideradas excessivas — principalmente aos fins de semana;
  • ajustes nas chamadas “cartas horárias”, que, segundo os trabalhadores, têm dificultado até pausas básicas durante o expediente. "As cartas horárias hoje comprometem até mesmo a realização de necessidades fisiológicas básicas durante o expediente".

Atenção redobrada

Apesar de não haver indicativo de paralisação total até o momento, a realização das assembleias pode provocar atrasos e redução momentânea na frota nas primeiras horas do dia, exigindo atenção redobrada de quem depende do serviço para se deslocar.

A prefeitura de Salvador informou, através da Secretaria de Mobilidade, que as equipes de fiscalização estarão acompanhando a manifestação e, caso necessário, veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) poderão ser utilizados na operação.

Campanha contra hora extras

Nos finais de semana a ação dos rodoviários já gera impacto na operação. A categoria se mobilizou, nos dois últimos dois finais semana, para que os trabalhadores não fizessem hora extra. Com isso, a circulação dos coletivos passou a ter uma menor frequência. 

"O Sindicato reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos da categoria e seguirá firme na luta por melhores condições de trabalho, respeito e dignidade".

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Tags:

assembleia campanha salarial ônibus rodoviários sindicato dos rodoviários

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