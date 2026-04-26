Atenção, passageiros: mobilização dos rodoviários afeta circulação de ônibus em Salvador

SALVADOR Linhas da Lapa serão realocadas a partir de hoje Na foto: Movimentação de ônibus e passageiros nas novas plataformas. Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data: 16/02/2024 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Os soteropolitanos que dependem de ônibus aos fins de semana já começam a sentir mudanças na circulação do transporte público em Salvador. A alteração no serviço ocorre por causa de uma mobilização dos rodoviários, que passaram a recusar a realização de horas extras durante a campanha salarial da categoria.

A orientação do sindicato, que já dura cerca de duas semanas, é para que os trabalhadores cumpram apenas a jornada regular, sem ultrapassar o limite diário de 7 horas e 20 minutos. Na prática, a decisão tem reduzido a quantidade de viagens realizadas aos sábados e domingos.

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Evitar sobre carga aos profissionais

Ao Portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, explicou que a medida não envolve retirada de ônibus das ruas, mas sim o fim de uma prática que, segundo ele, vinha sobrecarregando os profissionais.

“A gente não está tirando frota de circulação. O que está acontecendo é que estamos orientando os trabalhadores a não exceder a jornada. São 7h20 de trabalho, e só. Não vamos fazer hora extra nem passar do limite”, afirmou.

O dirigente explica que, com a redução da frota aos fins de semana, os rodoviários que permanecem em atividade acabam assumindo uma carga maior de trabalho.

“Uma parte da categoria folga e a outra fica rodando. Quem trabalha no fim de semana sofre mais, porque a quantidade de viagens aumenta. Em dias normais são três, mas no fim de semana pode chegar a quatro ou cinco viagens. Tem trabalhador que entra de madrugada e só sai à tarde”, disse.

Rotina exaustiva

Segundo ele, a categoria vinha “fazendo das tripas coração” para manter o sistema funcionando, com jornadas prolongadas e acúmulo de horas extras.

“O rodoviário vem adoecendo por causa do excesso de jornada. Muitas vezes não consegue nem levantar do banco para tomar um café ou fazer o descanso de 20 minutos, que é um direito garantido. A escala é muito apertada”, afirmou.

Ainda de acordo com Daniel Mota, a decisão também está amparada em normas de saúde e segurança no trabalho, diante do desgaste físico e mental enfrentado pelos profissionais.

Prefeitura aponta impacto

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que ações relacionadas à campanha do sindicato têm afetado a operação do transporte público aos fins de semana, com impacto no atendimento em alguns pontos da cidade.

A pasta afirmou ainda que acompanha as negociações entre o sindicato e as empresas e que realiza ajustes operacionais para minimizar os transtornos à população.

Negociação segue

O sindicato informou que já foram realizadas três rodadas de negociação com os empresários, sem acordo até o momento. Uma nova reunião está prevista para o dia 29.

Enquanto isso, a orientação para não realização de horas extras segue mantida.