SEM HORA EXTRA
Atenção, passageiros: mobilização dos rodoviários afeta circulação de ônibus em Salvador
Campanha contra hora extra impacta diretamente na circulação dos ônibus aos finais de semana
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Os soteropolitanos que dependem de ônibus aos fins de semana já começam a sentir mudanças na circulação do transporte público em Salvador. A alteração no serviço ocorre por causa de uma mobilização dos rodoviários, que passaram a recusar a realização de horas extras durante a campanha salarial da categoria.
A orientação do sindicato, que já dura cerca de duas semanas, é para que os trabalhadores cumpram apenas a jornada regular, sem ultrapassar o limite diário de 7 horas e 20 minutos. Na prática, a decisão tem reduzido a quantidade de viagens realizadas aos sábados e domingos.
Evitar sobre carga aos profissionais
Ao Portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, explicou que a medida não envolve retirada de ônibus das ruas, mas sim o fim de uma prática que, segundo ele, vinha sobrecarregando os profissionais.
“A gente não está tirando frota de circulação. O que está acontecendo é que estamos orientando os trabalhadores a não exceder a jornada. São 7h20 de trabalho, e só. Não vamos fazer hora extra nem passar do limite”, afirmou.
O dirigente explica que, com a redução da frota aos fins de semana, os rodoviários que permanecem em atividade acabam assumindo uma carga maior de trabalho.
“Uma parte da categoria folga e a outra fica rodando. Quem trabalha no fim de semana sofre mais, porque a quantidade de viagens aumenta. Em dias normais são três, mas no fim de semana pode chegar a quatro ou cinco viagens. Tem trabalhador que entra de madrugada e só sai à tarde”, disse.
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Rotina exaustiva
Segundo ele, a categoria vinha “fazendo das tripas coração” para manter o sistema funcionando, com jornadas prolongadas e acúmulo de horas extras.
“O rodoviário vem adoecendo por causa do excesso de jornada. Muitas vezes não consegue nem levantar do banco para tomar um café ou fazer o descanso de 20 minutos, que é um direito garantido. A escala é muito apertada”, afirmou.
Ainda de acordo com Daniel Mota, a decisão também está amparada em normas de saúde e segurança no trabalho, diante do desgaste físico e mental enfrentado pelos profissionais.
Prefeitura aponta impacto
Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que ações relacionadas à campanha do sindicato têm afetado a operação do transporte público aos fins de semana, com impacto no atendimento em alguns pontos da cidade.
A pasta afirmou ainda que acompanha as negociações entre o sindicato e as empresas e que realiza ajustes operacionais para minimizar os transtornos à população.
Negociação segue
O sindicato informou que já foram realizadas três rodadas de negociação com os empresários, sem acordo até o momento. Uma nova reunião está prevista para o dia 29.
Enquanto isso, a orientação para não realização de horas extras segue mantida.
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