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Princípio de incêndio atinge maternidade do Hospital Português

Caso ocorreu na manhã deste domingo, 26

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em

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Incidente teve início em um equipamentos na casa de máquinas
Incidente teve início em um equipamentos na casa de máquinas -

Um princípio de incêndio atingiu maternidade do Hospital Português, localizado na Barra, na manhã deste domingo, 26. A situação causou pânico a funcionários e pacientes da unidade mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O incidente teve início em um equipamentos na casa de máquinas. Devido ao transtorno, houve a necessidade de evacuação imediata da área por medida de segurança e a situação já foi normalizada.

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Em contato com a portal A TARDE, a assessoria do Hospital Português informou que o fogo foi "prontamente identificado e controlado pela equipe da brigada interna, seguindo todos os protocolos de segurança". Ainda de acordo com a instituição de saúde, os danos foram restritos ao equipamento, e todos os pacientes estão bem, sem qualquer intercorrência relacionada ao ocorrido.

"Por medida preventiva, o equipamento danificado foi isolado e a área foi evacuada imediatamente, garantindo total segurança para pacientes, acompanhantes e colaboradores [....] A situação foi rapidamente normalizada, e a Instituição segue acompanhando e adotando todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade da assistência com segurança e tranquilidade", afirma o Hospital.

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Outro incêndio recente na Bahia

A rotina no centro de Feira de Santana foi interrompida por umincêndio de grandes proporções na noite da última segunda-feira, 20, quando uma loja da Casas Bahia foi tomada pelas chamas na região da Marechal Deodoro.

O fogo começou por volta das 21h e rapidamente alcançou o pavimento superior do imóvel. A loja estava fechada no momento do início do incêndio e não houve registro de pessoas feridas.

* Matéria em atualização

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Tags:

hospital português Incêndio Salvador

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