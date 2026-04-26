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SORTE

Aposta realizada em lotérica da Barra fatura bolada na Mega-Sena

Além da capital baiana, um jogo feito no interior também foi contemplado

Luiza Nascimento
Por

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Uma aposta baiana tiveram cinco acertos na Mega-Sena
Uma aposta baiana tiveram cinco acertos na Mega-Sena -

O concurso 3000 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 25, terminou sem acertadores das seis dezenas. Apesar de ninguém ter faturado os R$ 100 milhões, 51 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.

O sortudo ganhou R$ 64.627,76, em um jogo feito na Relil Loteria, localizada no bairro da Barra, com um bilhete simples.

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Além da capital baiana, houve outro ganhador na Bahia, no município de Caravelas, no extremo sul do estado. A aposta também foi simples e faturou o mesmo valor.

Acertadores da Quadra

Já na Quadra, foram 194 acertadores baianos, sendo 64 em Salvador. Os valores do prêmio variam entre R$ 1.317,67 e R$ 7.906,02, dependendo do tipo da aposta.

Confira a lista de ganhadores da Bahia:

  • Araci (1)
  • Barra do Mendes (1)
  • Barreiras (2)
  • Boninal (1)
  • Brumado (4)
  • Buerarema (1)
  • Caculé (2)
  • Camaçari (10)
  • Candeias (1)
  • Caravelas (2)
  • Conceição do Coité (2)
  • Correntina (2)
  • Esplanada (1)
  • Euclides da Cunha (2)
  • Fátima (1)
  • Feira de Santana (12)
  • Firmino Alves (1)
  • Gentio do Ouro (1)
  • Guanambi (1)
  • Igaporã (1)
  • Ilhéus (7)
  • Inhambupe (1)
  • Irecê (2)
  • Itabela (1)
  • Itabuna (1)
  • Itaju do Colônia (1)
  • Itamaraju (1)
  • Itapetinga (2)
  • Itapitanga (1)
  • Itarantim (2)
  • Itiúba (1)
  • Jacobina (1)
  • Jequié (3)
  • Jeremoabo (2)
  • Juazeiro (2)
  • Lapão (1)
  • Lauro de Freitas (5)
  • Luís Eduardo Magalhães (3)
  • Macaúbas (2)
  • Maiquinique (1)
  • Miguel Calmon (1)
  • Muritiba (1)
  • Ourolândia (1)
  • Paulo Afonso (2)
  • Planalto (1)
  • Poções (1)
  • Porto Seguro (3)
  • Prado (1)
  • Riachão do Jacuípe (1)
  • Salvador (64)
  • Santana (2)
  • Santo Amaro (1)
  • Santo Antônio de Jesus (2)
  • São Félix do Coribe (1)
  • São Francisco do Conde (1)
  • Senhor do Bonfim (1)
  • Serra Preta (1)
  • Serrinha (2)
  • Simões Filho (1)
  • Teofilândia (1)
  • Uibaí (1)
  • Umburanas (1)
  • Una (1)
  • Vitória da Conquista (9)
  • Wagner (1)
  • Wanderley (1)
  • Xique-Xique (1)

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Sorteios da Mega-Sena

Os números sorteados neste sábado foram 22-23-36-40-52-60. No entanto, como não houve ganhador máximo, o prêmio acumulou para R$ 115 milhões.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 28. Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

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