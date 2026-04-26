Aposta realizada em lotérica da Barra fatura bolada na Mega-Sena

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Uma aposta baiana tiveram cinco acertos na Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

O concurso 3000 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 25, terminou sem acertadores das seis dezenas. Apesar de ninguém ter faturado os R$ 100 milhões, 51 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.

O sortudo ganhou R$ 64.627,76, em um jogo feito na Relil Loteria, localizada no bairro da Barra, com um bilhete simples.

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Além da capital baiana, houve outro ganhador na Bahia, no município de Caravelas, no extremo sul do estado. A aposta também foi simples e faturou o mesmo valor.

Acertadores da Quadra

Já na Quadra, foram 194 acertadores baianos, sendo 64 em Salvador. Os valores do prêmio variam entre R$ 1.317,67 e R$ 7.906,02, dependendo do tipo da aposta.

Confira a lista de ganhadores da Bahia:

Araci (1)

Barra do Mendes (1)

Barreiras (2)

Boninal (1)

Brumado (4)

Buerarema (1)

Caculé (2)

Camaçari (10)

Candeias (1)

Caravelas (2)

Conceição do Coité (2)

Correntina (2)

Esplanada (1)

Euclides da Cunha (2)

Fátima (1)

Feira de Santana (12)

Firmino Alves (1)

Gentio do Ouro (1)

Guanambi (1)

Igaporã (1)

Ilhéus (7)

Inhambupe (1)

Irecê (2)

Itabela (1)

Itabuna (1)

Itaju do Colônia (1)

Itamaraju (1)

Itapetinga (2)

Itapitanga (1)

Itarantim (2)

Itiúba (1)

Jacobina (1)

Jequié (3)

Jeremoabo (2)

Juazeiro (2)

Lapão (1)

Lauro de Freitas (5)

Luís Eduardo Magalhães (3)

Macaúbas (2)

Maiquinique (1)

Miguel Calmon (1)

Muritiba (1)

Ourolândia (1)

Paulo Afonso (2)

Planalto (1)

Poções (1)

Porto Seguro (3)

Prado (1)

Riachão do Jacuípe (1)

Salvador (64)

Santana (2)

Santo Amaro (1)

Santo Antônio de Jesus (2)

São Félix do Coribe (1)

São Francisco do Conde (1)

Senhor do Bonfim (1)

Serra Preta (1)

Serrinha (2)

Simões Filho (1)

Teofilândia (1)

Uibaí (1)

Umburanas (1)

Una (1)

Vitória da Conquista (9)

Wagner (1)

Wanderley (1)

Xique-Xique (1)

Sorteios da Mega-Sena

Os números sorteados neste sábado foram 22-23-36-40-52-60. No entanto, como não houve ganhador máximo, o prêmio acumulou para R$ 115 milhões.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 28. Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.