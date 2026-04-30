MATA-MATA
Juazeirense avança na Copa do Nordeste e cai na mesma chave do Vitória
Cancão de Fogo avança em 2º no Grupo B e decide vaga fora de casa
A fase de grupos da Copa do Nordeste 2026 chegou ao fim nesta quarta-feira, 29 e, com isso, ficaram definidos os confrontos das quartas de final da competição. O Juazeirense garantiu vaga ao empatar por 1 a 1 com o ASA, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), terminando na 2ª colocação do Grupo B, com seis pontos conquistados. A equipe baiana deixou para trás Botafogo-PB e CRB, ficando atrás apenas do Confiança, líder da chave com oito pontos.
Nas quartas de final do Nordestão, o Cancão de Fogo enfrentará o ABC em jogo único, previsto para a próxima semana, nos dias 6 ou 7 de maio (quarta ou quinta-feira), no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).
O Juazeirense está no mesmo lado da chave do Vitória e, em caso de classificação, vai enfrentar o Leão da Barra na semifinal do torneio — fase que, assim como a final, será disputada em jogos de ida e volta.
Chaveamento da Copa do Nordeste
Quartas de final – jogos únicos (mandante à esquerda)
- Vitória x Ceará
- ABC x Juazeirense
- Confiança x Fortaleza
- Sport x ASA
Semifinais – ida e volta
- Vencedor de Vitória x Ceará x Vencedor de ABC x Juazeirense
- Vencedor de Confiança x Fortaleza x Vencedor de Sport x ASA
Próximo desafio
O Juazeirense volta a campo no próximo sábado, às 18h30, quando encara o CSA, no Estádio Rei Pelé, pela Série D.
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Jacuipense ficou pelo caminho
Além de Vitória e Juazeirense, outro clube baiano participou desta edição da Copa do Nordeste. No entanto, diferente da campanha histórica que vem fazendo na Copa do Brasil 2026, o Jacuipense decepcionou no Nordestão. A equipe somou apenas um ponto e foi eliminada de forma precoce ainda na fase de grupos.
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