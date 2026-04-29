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POLÍTICA

Alcolumbre impõe prazo para avaliar novo indicado ao STF

Jorge Messias teve nome rejeitado pelo Senado nesta quarta, 29

Cássio Moreira
Por

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Davi Alcolumbre, presidente do Congresso
Davi Alcolumbre, presidente do Congresso - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil), colocou um novo prazo para avaliar o indicado do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF), após Jorge Messias, escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ter seu nome rejeitado pelo Senado, nesta quarta-feira, 29.

Segundo informações do canal CNN Brasil, Alcolumbre teria dito aos demais senadores que só vai fazer tal avaliação após a eleições de outubro deste ano. De acordo com a publicação no portal do mesmo canal, o senador disse acreditar que qualquer análise em um curto período que antecede o pleito não teria sentido.

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Preferência de Alcolumbre

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), foi o nome de preferência de Alcolumbre para a vaga. O senador chegou a mostrar insatisfação com a indicação de Jorge Messias ao STF, o que fez com que o governo segurasse a nomeação até este ano.

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Malafaia diz que rejeição de Messias ao STF é vergonhosa
Jorge Messias se reúne com Lula no Alvorada após derrota inédita
Como fica a vaga no STF após rejeição de Jorge Messias?

Derrota de Jorge Messias

Jorge Messias teve seu nome rejeitado pelo plenário do Senado, na noite desta quarta-feira, 29. O ministro da Advocacia-Gerado da União (AGU) é o primeiro nos últimos 132 anos a ser derrotado durante o processo de escolha.

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Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula Rodrigo Pacheco STF

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