Alcolumbre impõe prazo para avaliar novo indicado ao STF

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil), colocou um novo prazo para avaliar o indicado do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF), após Jorge Messias, escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ter seu nome rejeitado pelo Senado, nesta quarta-feira, 29.

Segundo informações do canal CNN Brasil, Alcolumbre teria dito aos demais senadores que só vai fazer tal avaliação após a eleições de outubro deste ano. De acordo com a publicação no portal do mesmo canal, o senador disse acreditar que qualquer análise em um curto período que antecede o pleito não teria sentido.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Preferência de Alcolumbre

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), foi o nome de preferência de Alcolumbre para a vaga. O senador chegou a mostrar insatisfação com a indicação de Jorge Messias ao STF, o que fez com que o governo segurasse a nomeação até este ano.

Derrota de Jorge Messias

Jorge Messias teve seu nome rejeitado pelo plenário do Senado, na noite desta quarta-feira, 29. O ministro da Advocacia-Gerado da União (AGU) é o primeiro nos últimos 132 anos a ser derrotado durante o processo de escolha.