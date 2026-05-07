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Veja os bairros afetados pelo atraso na saída dos ônibus em Salvador

Rodoviários realizam assembleias em meio à campanha salarial da categoria

Victoria Isabel
Por

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Frota está prevista para circular somente a partir das 8h.
Frota está prevista para circular somente a partir das 8h. - Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

Diversos bairros de Salvador foram afetados pelo atraso na saída de ônibus na manhã desta quinta-feira, 7. O Sindicato dos Rodoviários realiza assembleias com os trabalhadores, provocando o retardamento da saída de parte da frota em seis garagens da capital. A previsão é que os coletivos comecem a circular a partir das 8h.

A mobilização ocorre em meio à campanha salarial da categoria. Segundo o sindicato, já foram realizadas quatro rodadas de negociação com os empresários, mas ainda não houve avanço nas tratativas. No último dia 30, os rodoviários também promoveram atraso na saída dos coletivos.

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“Até o momento, a postura dos empresários tem sido negar todos os pontos da pauta construída pelos trabalhadores”, informou o sindicato em nota divulgada nesta quarta-feira, 6.

Confira as garagens afetadas e os bairros impactados:

  • Garagem do BRT na Avenida Barros Reis;
  • Garagem do BRT na BR-324;
  • Plataforma G2, em Pirajá — com impacto em Pirájá e Engenho Velho;
  • G3, em Campinas de Pirajá — afetando regiões como Terminal Águas Claras, Terminal Pirajá, Fazenda Grande, Tancredo Neves, Cabula, Aeroporto e Arenoso;
  • G2 da OT Trans, em San Martin — impactando o Acesso Norte e a Estação da Lapa;
  • G5, em Caminho de Areia — responsável por linhas que atendem a Cidade Baixa.

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Reivindicações dos rodoviários

Entre os principais pontos da pauta defendida pela categoria estão:

  • reajuste salarial com ganho real de 5% acima da inflação;
  • aumento diferenciado no valor do ticket alimentação;
  • redução da jornada de trabalho para seis horas;
  • revisão da carta horária;
  • melhorias nas condições de trabalho.

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ônibus Salvador transporte público

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