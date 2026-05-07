Veja os bairros afetados pelo atraso na saída dos ônibus em Salvador

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Frota está prevista para circular somente a partir das 8h. - Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

Diversos bairros de Salvador foram afetados pelo atraso na saída de ônibus na manhã desta quinta-feira, 7. O Sindicato dos Rodoviários realiza assembleias com os trabalhadores, provocando o retardamento da saída de parte da frota em seis garagens da capital. A previsão é que os coletivos comecem a circular a partir das 8h.



A mobilização ocorre em meio à campanha salarial da categoria. Segundo o sindicato, já foram realizadas quatro rodadas de negociação com os empresários, mas ainda não houve avanço nas tratativas. No último dia 30, os rodoviários também promoveram atraso na saída dos coletivos.

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“Até o momento, a postura dos empresários tem sido negar todos os pontos da pauta construída pelos trabalhadores”, informou o sindicato em nota divulgada nesta quarta-feira, 6.

Confira as garagens afetadas e os bairros impactados:

Garagem do BRT na Avenida Barros Reis;

Garagem do BRT na BR-324;

Plataforma G2, em Pirajá — com impacto em Pirájá e Engenho Velho;

G3, em Campinas de Pirajá — afetando regiões como Terminal Águas Claras, Terminal Pirajá, Fazenda Grande, Tancredo Neves, Cabula, Aeroporto e Arenoso;

G2 da OT Trans, em San Martin — impactando o Acesso Norte e a Estação da Lapa;

G5, em Caminho de Areia — responsável por linhas que atendem a Cidade Baixa.

Reivindicações dos rodoviários

Entre os principais pontos da pauta defendida pela categoria estão: