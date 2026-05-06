Salvador registra fortes chuvas nesta quarta; veja previsão para os próximos dias

Chuvas fortes abalaram o clima de Salvador nesta quarta-feira, 6. O tempo, que amanheceu com leves pancadas de chuva, terminou o dia marcado por trovoadas e chuva intensa na capital baiana.

Com alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a capital registra chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h.

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Já no restante da semana, de acordo com o instituto, Salvador será marcada por chuvas isoladas e pancadas de chuva. Confira a previsão do tempo.

Previsão do tempo

Na quinta-feira, 7, o dia começa com muitas nuvens e chuva isolada. Já durante a noite, o tempo segue com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima prevista é de 24°C.

Na sexta-feira, 8, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mantendo a temperatura mínima em 24°C.

No fim de semana, no sábado, 9, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva. Já no domingo, 10, data em que se comemora o Dia das Mães, o dia amanhece com pancadas de chuva isoladas. Ambos os dias terão temperatura mínima de 25°C.

De acordo com o INMET, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.