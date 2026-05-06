Nova pista de skate olímpica no Subúrbio deve abrir após o São João

A nova pista de skate da orla do Subúrbio Ferroviário de Salvador já tem janela de inauguração definida, marcando um novo capítulo para o esporte na capital baiana. Segundo informações exclusivas apuradas pelo portal A TARDE, a pista deve ser inaugurada entre os dias 25 ou 26 de junho.



O equipamento integra o amplo projeto de requalificação da Praia Grande, conectado às obras do VLT, e é apontado como a maior intervenção urbana na região nas últimas cinco décadas.



No centro dessa transformação está o skatepark, que nasce com um diferencial inédito no país: foi planejado desde o início para atender aos padrões da World Skate, entidade internacional que regula a modalidade e chancela competições olímpicas.

Pista nasce com vocação olímpica

Pensado para o alto rendimento, o espaço foi desenvolvido dentro das exigências da Skate Total Urbe (STU), principal circuito nacional, o que permite a realização de etapas classificatórias e grandes eventos.



O projeto contempla duas frentes do skate:

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Street , com estruturas que reproduzem o cenário urbano, incluindo corrimãos, escadas e bordas;

, com estruturas que reproduzem o cenário urbano, incluindo corrimãos, escadas e bordas; Park , com bowls e rampas que variam de 1,30 a 3,5 metros de profundidade, favorecendo manobras aéreas e técnicas.

Os obstáculos seguem referências de pistas internacionais e de trajetórias de atletas como Rayssa Leal e Augusto Akio, reforçando o potencial competitivo do local. A área também foi pensada para receber arquibancadas móveis, ampliando sua capacidade durante eventos.

Urbanização amplia lazer e mobilidade

Além da pista, o projeto contempla uma reestruturação completa da orla. Serão 13 mil metros quadrados de pavimentação e a recuperação da Rua Almeida Brandão, melhorando a mobilidade e o acesso à região.



O plano inclui ainda:

9 mil m² de áreas verdes , com paisagismo e preservação ambiental;

, com paisagismo e preservação ambiental; Iluminação em LED , com torres voltadas para a praia, garantindo mais segurança e uso noturno;

, com torres voltadas para a praia, garantindo mais segurança e uso noturno; 12 travessias de pedestres , conectando o bairro à faixa de areia.

Equipamento aposta em inclusão e desenvolvimento

Para o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o novo espaço tem papel estratégico na transformação social do Subúrbio.



“Esse equipamento vai colocar Salvador na rota de competições mundiais, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para crianças e jovens do Subúrbio”, afirma.



A proposta é consolidar a capital baiana como referência no skate, impulsionada também pela assinatura de uma Carta Compromisso com a World Skate, que prevê cooperação para o desenvolvimento da modalidade.