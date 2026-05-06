Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Nova pista de skate olímpica no Subúrbio deve abrir após o São João

Equipamento integra o projeto de requalificação da Praia Grande, conectado às obras do VLT de Salvador

Isabela Cardoso
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pista de skate que será construída no Subúrbio
Pista de skate que será construída no Subúrbio - Foto: Ilustrativo | Sudesb

A nova pista de skate da orla do Subúrbio Ferroviário de Salvador já tem janela de inauguração definida, marcando um novo capítulo para o esporte na capital baiana. Segundo informações exclusivas apuradas pelo portal A TARDE, a pista deve ser inaugurada entre os dias 25 ou 26 de junho.

O equipamento integra o amplo projeto de requalificação da Praia Grande, conectado às obras do VLT, e é apontado como a maior intervenção urbana na região nas últimas cinco décadas.

No centro dessa transformação está o skatepark, que nasce com um diferencial inédito no país: foi planejado desde o início para atender aos padrões da World Skate, entidade internacional que regula a modalidade e chancela competições olímpicas.

Pista nasce com vocação olímpica

Pensado para o alto rendimento, o espaço foi desenvolvido dentro das exigências da Skate Total Urbe (STU), principal circuito nacional, o que permite a realização de etapas classificatórias e grandes eventos.

O projeto contempla duas frentes do skate:

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Street, com estruturas que reproduzem o cenário urbano, incluindo corrimãos, escadas e bordas;
  • Park, com bowls e rampas que variam de 1,30 a 3,5 metros de profundidade, favorecendo manobras aéreas e técnicas.

Os obstáculos seguem referências de pistas internacionais e de trajetórias de atletas como Rayssa Leal e Augusto Akio, reforçando o potencial competitivo do local. A área também foi pensada para receber arquibancadas móveis, ampliando sua capacidade durante eventos.

Urbanização amplia lazer e mobilidade

Além da pista, o projeto contempla uma reestruturação completa da orla. Serão 13 mil metros quadrados de pavimentação e a recuperação da Rua Almeida Brandão, melhorando a mobilidade e o acesso à região.

O plano inclui ainda:

  • 9 mil m² de áreas verdes, com paisagismo e preservação ambiental;
  • Iluminação em LED, com torres voltadas para a praia, garantindo mais segurança e uso noturno;
  • 12 travessias de pedestres, conectando o bairro à faixa de areia.

Equipamento aposta em inclusão e desenvolvimento

Para o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o novo espaço tem papel estratégico na transformação social do Subúrbio.

“Esse equipamento vai colocar Salvador na rota de competições mundiais, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para crianças e jovens do Subúrbio”, afirma.

A proposta é consolidar a capital baiana como referência no skate, impulsionada também pela assinatura de uma Carta Compromisso com a World Skate, que prevê cooperação para o desenvolvimento da modalidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte Skate Park Subúrbio Ferroviário de Salvador VLT de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pista de skate que será construída no Subúrbio
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Pista de skate que será construída no Subúrbio
Play

Pai morre afogado ao salvar filho na Praia do Flamengo em Salvador

Pista de skate que será construída no Subúrbio
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Pista de skate que será construída no Subúrbio
Play

Moradora denuncia obra no Horto Florestal após danos à saúde e renda

x