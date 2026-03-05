Salvador terá primeira pista de skate do Brasil com selo olímpico

Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador - Foto: Divulgação

A orla do Subúrbio Ferroviário de Salvador passará pela maior transformação urbana das últimas cinco décadas. Integrada às obras do VLT, a requalificação de 1 km na Praia Grande contará com a maior pista de skate da capital, a primeira do Brasil concebida do zero para receber o selo internacional da World Skate e sediar competições olímpicas.

O investimento do Governo da Bahia foca em transformar a região em um polo esportivo global. O complexo terá pistas nas modalidades Park e Street, com obstáculos inspirados nos circuitos de medalhistas como Rayssa Leal e Augusto Akio.

Infraestrutura de alto rendimento

O novo skatepark foi projetado para atender aos critérios técnicos da Skate Total Urbe (STU), permitindo a realização de eventos classificatórios para as Olimpíadas.

Modalidade Street: Simula o ambiente urbano com corrimãos, escadas e bordas.

Modalidade Park: Rampas que variam de 1,30 a 3,5 metros de profundidade para manobras aéreas.

Capacidade: Estrutura preparada para arquibancadas removíveis e grandes eventos culturais.

Lazer e zegurança na nova orla

Além do esporte, o projeto de urbanização associado ao VLT contempla 13 mil metros quadrados de pavimentação e a recuperação da Rua Almeida Brandão. O foco também é o bem-estar da comunidade local:

Áreas verdes: Paisagismo com 9 mil metros quadrados de vegetação e preservação de árvores.

Iluminação: LED Torres voltadas para a praia garantem a prática de esportes no período noturno.

Acessibilidade: Serão implantadas 12 travessias de pedestres conectando o bairro à faixa de areia.

Desenvolvimento e inclusão

Para o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o equipamento é um indutor de desenvolvimento social. “Esse equipamento vai colocar Salvador na rota de competições mundiais, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para crianças e jovens do Subúrbio”, afirma.

A assinatura de uma Carta Compromisso com a World Skate formaliza a cooperação para que Salvador se torne referência no cenário esportivo nacional e internacional, promovendo a prática inclusiva do skate na Bahia.