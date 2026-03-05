PADRÃO MUNDIAL
Salvador terá primeira pista de skate do Brasil com selo olímpico
Intervenção ligada ao VLT terá certificação internacional da World Skate
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
A orla do Subúrbio Ferroviário de Salvador passará pela maior transformação urbana das últimas cinco décadas. Integrada às obras do VLT, a requalificação de 1 km na Praia Grande contará com a maior pista de skate da capital, a primeira do Brasil concebida do zero para receber o selo internacional da World Skate e sediar competições olímpicas.
O investimento do Governo da Bahia foca em transformar a região em um polo esportivo global. O complexo terá pistas nas modalidades Park e Street, com obstáculos inspirados nos circuitos de medalhistas como Rayssa Leal e Augusto Akio.
Infraestrutura de alto rendimento
O novo skatepark foi projetado para atender aos critérios técnicos da Skate Total Urbe (STU), permitindo a realização de eventos classificatórios para as Olimpíadas.
- Modalidade Street: Simula o ambiente urbano com corrimãos, escadas e bordas.
- Modalidade Park: Rampas que variam de 1,30 a 3,5 metros de profundidade para manobras aéreas.
- Capacidade: Estrutura preparada para arquibancadas removíveis e grandes eventos culturais.
Lazer e zegurança na nova orla
Além do esporte, o projeto de urbanização associado ao VLT contempla 13 mil metros quadrados de pavimentação e a recuperação da Rua Almeida Brandão. O foco também é o bem-estar da comunidade local:
- Áreas verdes: Paisagismo com 9 mil metros quadrados de vegetação e preservação de árvores.
- Iluminação: LED Torres voltadas para a praia garantem a prática de esportes no período noturno.
- Acessibilidade: Serão implantadas 12 travessias de pedestres conectando o bairro à faixa de areia.
Desenvolvimento e inclusão
Para o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o equipamento é um indutor de desenvolvimento social. “Esse equipamento vai colocar Salvador na rota de competições mundiais, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para crianças e jovens do Subúrbio”, afirma.
A assinatura de uma Carta Compromisso com a World Skate formaliza a cooperação para que Salvador se torne referência no cenário esportivo nacional e internacional, promovendo a prática inclusiva do skate na Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes