Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PADRÃO MUNDIAL

Salvador terá primeira pista de skate do Brasil com selo olímpico

Intervenção ligada ao VLT terá certificação internacional da World Skate

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/03/2026 - 18:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador -

A orla do Subúrbio Ferroviário de Salvador passará pela maior transformação urbana das últimas cinco décadas. Integrada às obras do VLT, a requalificação de 1 km na Praia Grande contará com a maior pista de skate da capital, a primeira do Brasil concebida do zero para receber o selo internacional da World Skate e sediar competições olímpicas.

O investimento do Governo da Bahia foca em transformar a região em um polo esportivo global. O complexo terá pistas nas modalidades Park e Street, com obstáculos inspirados nos circuitos de medalhistas como Rayssa Leal e Augusto Akio.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Infraestrutura de alto rendimento

O novo skatepark foi projetado para atender aos critérios técnicos da Skate Total Urbe (STU), permitindo a realização de eventos classificatórios para as Olimpíadas.

  • Modalidade Street: Simula o ambiente urbano com corrimãos, escadas e bordas.
  • Modalidade Park: Rampas que variam de 1,30 a 3,5 metros de profundidade para manobras aéreas.
  • Capacidade: Estrutura preparada para arquibancadas removíveis e grandes eventos culturais.

Lazer e zegurança na nova orla

Além do esporte, o projeto de urbanização associado ao VLT contempla 13 mil metros quadrados de pavimentação e a recuperação da Rua Almeida Brandão. O foco também é o bem-estar da comunidade local:

  • Áreas verdes: Paisagismo com 9 mil metros quadrados de vegetação e preservação de árvores.
  • Iluminação: LED Torres voltadas para a praia garantem a prática de esportes no período noturno.
  • Acessibilidade: Serão implantadas 12 travessias de pedestres conectando o bairro à faixa de areia.

Desenvolvimento e inclusão

Para o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o equipamento é um indutor de desenvolvimento social. “Esse equipamento vai colocar Salvador na rota de competições mundiais, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para crianças e jovens do Subúrbio”, afirma.

A assinatura de uma Carta Compromisso com a World Skate formaliza a cooperação para que Salvador se torne referência no cenário esportivo nacional e internacional, promovendo a prática inclusiva do skate na Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Augusto Akio esporte Rayssa Leal Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Projeto na nova pista de skate no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

x