Projeto de combate ao vício em apostas on-line é aprovado na Câmara de Salvador

Com o avanço das apostas on-line em todo o país e o aumento dos casos de endividamento e adoecimento mental, a Câmara Municipal de Salvador aprovou, nesta quarta-feira, 6, o Projeto de Indicação nº 115/2026, que busca enfrentar diretamente os impactos dessa realidade.

De autoria da vereadora Isabela Sousa (Cidadania), a proposta cria o Programa Municipal de Prevenção à Ludopatia e ao Endividamento por Apostas, com foco em atendimento psicológico, orientação financeira e ações de conscientização.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa surge em meio a um cenário preocupante. Recentemente, o A TARDE publicou uma reportagem especial mostrando como a ludopatia - transtorno associado ao vício em jogos de azar - tem impactado a saúde mental e a vida financeira dos jogadores, inclusive, levando muitos a desistir até da própria vida.

Entre os relatos publicados na matéria do dia 28 de abril último, está o da empresária Eliane Francini, que perdeu o marido, o advogado e auditor do Tribunal de Contas da Bahia (TCE), Otacílio Prates Neto, após ele desenvolver dependência em apostas on-line.

Segundo ela, tudo começou de maneira silenciosa dentro de casa, mas rapidamente evoluiu para dívidas milionárias, venda de bens e uma crise emocional profunda.

“A gente só tomou conhecimento de que ele estava envolvido quando aconteceu o pior”, desabafa a empresária, revelando que o casal estava junto há oito anos e tem uma filha de 6 anos.

Em outro contexto, a servidora pública Chantele Oliveira viveu uma trajetória semelhante, mas, conseguiu interromper o ciclo antes de um desfecho trágico.

Após acumular dívidas de cerca de R$ 400 mil e comprometer a vida familiar, ela reconheceu o problema e hoje usa sua história como alerta. “É uma ilusão. Parece leve no começo, mas depois só traz dívida, ansiedade e tristeza”, afirma ela.

Questão de saúde pública

Especialistas ouvidos na reportagem explicam que a ludopatia funciona como outros vícios, afetando o sistema de recompensa do cérebro e levando à perda de controle, mesmo tendo prejuízos. Além disso, o problema costuma vir acompanhado de ansiedade, depressão e isolamento social.

Diante dessa situação, a proposta aprovada na Câmara busca tratar a questão de saúde pública. Conforme a vereadora Isabela Sousa, o avanço das apostas deixou de ser apenas um problema individual.

“As apostas on-line deixaram de ser apenas entretenimento e passaram a impactar diretamente a vida e as finanças de muitas famílias. Hoje, vemos pessoas adoecendo emocionalmente, endividando-se e comprometendo recursos básicos dentro de casa. Precisamos enfrentar esse problema com responsabilidade, prevenção e acolhimento”, declara a edil.

O projeto prevê atuação por meio das unidades de saúde do município, ampliando o acesso a acompanhamento psicológico e suporte para pessoas afetadas. Também inclui ações educativas para prevenir novos casos, especialmente entre jovens e populações mais vulneráveis.

“Nosso objetivo é agir antes que esse cenário se agrave ainda mais. Estamos falando de saúde mental, proteção social e dignidade”, finaliza Isabela.

Bets são prejudiciais

As apostas esportivas online, as chamadas bets, são vistas de forma negativa pela maioria dos brasileiros. Segundo a pesquisa AtlasIntel, o setor de apostas é analisada como prejudicial para as famílias do país.

De acordo com levantamento, 86,7% enxergam que as apostas trazem prejuízos sociais, enquanto, apenas 0,6% veem mais benefícios ou somente benefícios. Já 5,9% percebem impactos neutros do setor.