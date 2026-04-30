AtlasIntel: brasileiros avaliam que bets trazem prejuízos à sociedade

As apostas esportivas online, as chamadas bets, são vistas de forma negativa pela maioria dos brasileiros. Segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 30, o setor de apostas é analisada como prejudicial para as famílias do país.



De acordo com levantamento, 86,7% enxergam que as apostas trazem prejuízos sociais, enquanto, apenas 0,6% veem mais benefícios ou somente benefícios. Já 5,9% percebem impactos neutros do setor.



Além disso, 85,2% dos brasileiros relacionam as bets com o aumento do endividamento das famílias no Brasil - sendo que 70% destes entendem que há muita contribuição do setor para isso.



Para 80% dos entrevistados as bets deveriam pagar mais impostos, outros 76% acreditam que a publicidade das plataformas de apostas deveriam ser limitadas, e 70% acreditam que as bets deveriam ser proibidas no Brasil.

| Foto: Divulgação / AtlasIntel

Ainda de acordo com a pesquisa, 35,3% acham que o governo Lula é visto como o principal responsável pela disseminação das bets no Brasil.



O governo Lula enviou um projeto de lei em 2023 para regularizar e recolher novos impostos do setor e criou secretarias na Esplanada para tratar do tema. Apenas 26,2% (-9,1%) entendem o governo Bolsonaro como o principal responsável.

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Amostragem

Para chegar ao resultado, a AtlasIntel ouviu 5.008 respondestes entre os dias 22 e 27 de abril, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Epidemia silenciosa

O portal A TARDE publicou durante a semana reportagens que trazem à tona os riscos psicológicos e financeiros do avanço das apostas no Brasil.



Entre promessas de ganho fácil e perdas, a reportagem mostra como o vício em jogos on-line impacta vidas e acende alertas no país.