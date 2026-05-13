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PROJETOS APROVADOS

Câmara de Salvador aprova pacote com mais de 50 projetos de vereadores

Prefeito Bruno Reis terá prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar os projetos

Redação
Por Redação
Sessão da Câmara desta quarta-feira, 13, apreciou 69 matérias.
Sessão da Câmara desta quarta-feira, 13, apreciou 69 matérias. -

A Câmara Municipal de Salvador apreciou na sessão realizada na tarde desta quarta-feira, 13, por acordo entre líderes partidários, um total de 69 matérias, incluindo projetos de lei, propostas de resolução, indicações, moções e requerimentos de autoria de vereadores.

De forma unânime, 54 foram aprovadas e 15 retiradas de pauta a pedido dos autores ou por ausência em plenário sem justificativa, conforme prevê o Regimento Interno da Casa. Uma delas foi a matéria que proíbe a cobrança em áreas de embarque e desembarque em Salvador, apresentada pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB).

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Entre os projetos aprovados está o PL nº 85/26, do vereador Daniel Alves (PSDB), que proíbe a exigência de cadastro de veículos e dados pessoais por shopping centers e estabelecimentos congêneres da capital baiana.

Também foi aprovado o PL nº 259/25, do vereador Alex Alemão (DC), que proíbe estabelecimentos comerciais de submeter consumidores à conferência de mercadorias após o pagamento e a liberação nos caixas registradores.

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Outra matéria aprovada foi o PL nº 79/26, do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), que institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e à Discriminação de Gênero no município de Salvador.

Ainda passou pelo plenário o PL nº 384/25, do vereador Hélio Ferreira (PCdoB), que declara a Festa de São Jorge como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador.

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) terá prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar os projetos aprovados pela Câmara Municipal.

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Tags

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Direitos do Consumidor patrimônio cultural Política Municipal projetos de lei Violência contra a mulher

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