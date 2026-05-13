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INCENTIVO

Câmara de Salvador aprova lei sobre cultura do vinho

Objetivo é incentivar consumo e visibilidade dos vinhos nacionais

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Iniciativa busca aproveitar potencial turístico da capital para gerar empregos e renda
Iniciativa busca aproveitar potencial turístico da capital para gerar empregos e renda -

O projeto de lei de 2025, de autoria do vereador Cézar Leite (PL), que visa estabelecer a Política Municipal de Fomento à Cultura Vitivinícola na cidade de Salvador, Bahia, foi aprovado pela Câmara Municipal de Salvador.

O objetivo central da proposta é incentivar o consumo e a visibilidade dos vinhos nacionais, priorizando as produções regionais da Chapada Diamantina e do Vale do São Francisco.

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O texto detalha a criação de programas de qualificação profissional para setores de hospitalidade, além de instituir um selo de identificação para estabelecimentos que apoiam a produção local.

Justificativa

De acordo com a justificativa do vereador Cezar Leite, a iniciativa busca aproveitar o potencial turístico da capital para gerar empregos e renda, integrando a cidade à cadeia produtiva do vinho.

A execução ficaria sob responsabilidade de secretarias municipais voltadas ao desenvolvimento econômico, turismo e cultura.

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Tags

Cultura Vitivinícola Produção Regional Turismo e Economia Vinho Nacional

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