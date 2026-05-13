SALVADOR
Bruno Reis sanciona Plano Municipal de Segurança nesta quarta-feira
Texto foi aprovado há uma semana na Câmara Municipal de Salvador (CMS)
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), afirmou que vai sancionar, nesta quarta-feira, 13, o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, aprovado há uma semana na Câmara Municipal de Salvador (CMS).
A afirmação foi feita na manhã de hoje, durante agenda no Palácio Thomé de Souza, sede da administração municipal, no Centro Histórico da capital baiana.
"Eu tinha autorizado já a sanção [...] mas será sancionado hoje, na integralidade [o plano]. Todas as ações que estavam previstas no plano, desde 2025, foram executadas, e as de 2026 estão em execução", afirmou Bruno Reis.
"Então, vamos hoje publicar a sanção do plano de segurança municipal e agradecer à Câmara Municipal pelas contribuições, sugestões que foram previamente acordadas, debatidas, negociadas e que ajudaram a aperfeiçoar e melhorar o plano de segurança municipal", completou.
Leia Também:
Aprovação
A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou em plenário o Projeto de Lei nº 554/2025, que institui o Plano de Segurança e Defesa Social (PMSPDS) da capital baiana. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo no final de 2025.
Os parlamentares acataram as emendas apresentadas ao projeto, que foi construído por um grupo de trabalho técnico e enviado para apreciação da Câmara, com o objetivo de combater os altos índices de criminalidade na capital baiana.
O texto define princípios, diretrizes e objetivos da segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo estadual e a União. O projeto tem orçamento previsto para a área de R$ 5,6 bilhões até 2028, podendo chegar a R$ 14,3 bilhões até 2035.
Enviado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em outubro do ano passado à Câmara, o Plano Municipal de Segurança Pública reúne um conjunto de ações para combater a violência e a insegurança no município.
O plano está estruturado em cinco eixos, que organizam as ações nas seguintes categorias:
- Prevenção da Violência e Prevenção Social: foco em jovens e áreas vulneráveis;
- Fortalecimento Institucional: modernização da Guarda Civil Municipal (GCM);
- Tecnologia e Inteligência: videomonitoramento e análise de dados;
- Urbanismo e Segurança: iluminação, limpeza e ocupação de espaços públicos;
- Governança e Participação: criação de conselhos e observatórios.
Conforme anunciado pela gestão municipal, o plano é composto por 11 objetivos estratégicos, 241 ações e 46 metas.