Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SALVADOR

Bruno Reis sanciona Plano Municipal de Segurança nesta quarta-feira

Texto foi aprovado há uma semana na Câmara Municipal de Salvador (CMS)

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Bruno Reis anunciou sanção do Plano Municipal de Segurança Pública, nesta quarta-feira, 13
Bruno Reis anunciou sanção do Plano Municipal de Segurança Pública, nesta quarta-feira, 13 -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), afirmou que vai sancionar, nesta quarta-feira, 13, o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, aprovado há uma semana na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

A afirmação foi feita na manhã de hoje, durante agenda no Palácio Thomé de Souza, sede da administração municipal, no Centro Histórico da capital baiana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Eu tinha autorizado já a sanção [...] mas será sancionado hoje, na integralidade [o plano]. Todas as ações que estavam previstas no plano, desde 2025, foram executadas, e as de 2026 estão em execução", afirmou Bruno Reis.

"Então, vamos hoje publicar a sanção do plano de segurança municipal e agradecer à Câmara Municipal pelas contribuições, sugestões que foram previamente acordadas, debatidas, negociadas e que ajudaram a aperfeiçoar e melhorar o plano de segurança municipal", completou.

Leia Também:

POLÍCIA

Aporte de R$ 324 milhões para segurança promete reforçar sistema prisional
Aporte de R$ 324 milhões para segurança promete reforçar sistema prisional imagem

CAMBATE AO CRIME

Pacote da Segurança: entenda as quatro medidas anunciadas por Lula nesta terça
Pacote da Segurança: entenda as quatro medidas anunciadas por Lula nesta terça imagem

POLÍTICA

Plano de Segurança de Salvador é aprovado pela Câmara Municipal
Plano de Segurança de Salvador é aprovado pela Câmara Municipal imagem

Aprovação

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou em plenário o Projeto de Lei nº 554/2025, que institui o Plano de Segurança e Defesa Social (PMSPDS) da capital baiana. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo no final de 2025.

Os parlamentares acataram as emendas apresentadas ao projeto, que foi construído por um grupo de trabalho técnico e enviado para apreciação da Câmara, com o objetivo de combater os altos índices de criminalidade na capital baiana.

O texto define princípios, diretrizes e objetivos da segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo estadual e a União. O projeto tem orçamento previsto para a área de R$ 5,6 bilhões até 2028, podendo chegar a R$ 14,3 bilhões até 2035.

Enviado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em outubro do ano passado à Câmara, o Plano Municipal de Segurança Pública reúne um conjunto de ações para combater a violência e a insegurança no município.

O plano está estruturado em cinco eixos, que organizam as ações nas seguintes categorias:

  • Prevenção da Violência e Prevenção Social: foco em jovens e áreas vulneráveis;
  • Fortalecimento Institucional: modernização da Guarda Civil Municipal (GCM);
  • Tecnologia e Inteligência: videomonitoramento e análise de dados;
  • Urbanismo e Segurança: iluminação, limpeza e ocupação de espaços públicos;
  • Governança e Participação: criação de conselhos e observatórios.

Conforme anunciado pela gestão municipal, o plano é composto por 11 objetivos estratégicos, 241 ações e 46 metas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bruno Reis Plano Municipal de Segurança Pública Salvador

Relacionadas

Mais lidas