Sesab investe R$ 30 mi para exame de alta complexidade em Salvador

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Hospital Geral Ernesto Simões Filho será beneficiado - Foto: Divulgação | HGESF

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) concluiu uma licitação de R$ 30,3 milhões para contratação de serviços de hemodinâmica no Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (13).

De acordo com o resultado do pregão eletrônico publicado no Diário Oficial do Estado, a empresa RC Radiologia Intervencionista Ltda foi a vencedora da disputa para prestação de serviços de saúde voltados à realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos de média e alta complexidade em pacientes adultos.

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O contrato prevê a execução dos atendimentos na estrutura do HGESF, referência estadual em urgência e emergência.

Segundo a publicação, o valor total do lote único ficou em R$ 30.300.679,56. O processo licitatório foi conduzido pela Diretoria de Licitação da Sesab.

Mais investimentos na Saúde

Um novo hospital público deverá ser construído em uma das regiões mais movimentadas de Salvador. A Sesab publicou em janeiro um aviso de licitação para a contratação de empresa para execução das obras do novo Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (CEPRED).

O novo prédio será construído no terreno da antiga BR Distribuidora, no bairro do Stiep. O prazo de execução da construção será de 12 meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo Contratante.

O Centro é uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que desenvolve ações de prevenção secundária e reabilitação de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, com ostomias e múltiplas deficiências.