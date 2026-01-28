Novo hospital será construído em área estratégica de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep. - Foto: Divulgação / Sesab

Um novo hospital público deverá ser construído em uma das regiões mais movimentadas de Salvador. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) publicou um aviso de licitação para a contratação de empresa para execução das obras do novo Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (CEPRED).

O novo prédio será construído no terreno da antiga BR Distribuidora, no bairro do Stiep. O prazo de execução da construção será de 12 meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo Contratante.

Este será o segundo CEPRED construído na capital baiana. O primeiro fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

O Centro é uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que desenvolve ações de prevenção secundária e reabilitação de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, com ostomias e múltiplas deficiências.

Além dos serviços de reabilitação, o Cepred possui um núcleo de estudo e pesquisa responsável pelo apoio à produção de conhecimento e articulação com as instituições de ensino e pesquisa.

Entidades interessadas devem submeter suas propostas comerciais até o dia 11 de março deste ano.