Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVISO DE LICITAÇÃO

Novo hospital será construído em área estratégica de Salvador

Novo prédio será construído no terreno da antiga BR Distribuidora

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/01/2026 - 18:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep.
Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep. -

Um novo hospital público deverá ser construído em uma das regiões mais movimentadas de Salvador. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) publicou um aviso de licitação para a contratação de empresa para execução das obras do novo Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (CEPRED).

O novo prédio será construído no terreno da antiga BR Distribuidora, no bairro do Stiep. O prazo de execução da construção será de 12 meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo Contratante.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cannabis: Anvisa aprova novas regras de venda e cultivo
Campeão mundial convoca atletas para doação de sangue na Hemoba
Pandemia? Infectologista explica riscos de novo surto viral no Brasil

Este será o segundo CEPRED construído na capital baiana. O primeiro fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

O Centro é uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que desenvolve ações de prevenção secundária e reabilitação de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, com ostomias e múltiplas deficiências.

Além dos serviços de reabilitação, o Cepred possui um núcleo de estudo e pesquisa responsável pelo apoio à produção de conhecimento e articulação com as instituições de ensino e pesquisa.

Entidades interessadas devem submeter suas propostas comerciais até o dia 11 de março deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cepred deficiência física hospital público licitação Salvador (BA) sistema único de saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep.
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep.
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Novo prédio do CEPRED será construído no Stiep.
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x