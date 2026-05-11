Saúde de Salvador ganha três prêmios nacionais em mostra de Brasília

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador foi destaque nacional na 18ª ExpoEpi, Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, ao conquistar três premiações com trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVIS). O resultado da premiação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (11).

A premiação foi promovida pelo Ministério da Saúde, com a apresentação sendo realizada neste mês, em Brasília (DF), reunindo gestores e pesquisadores de todo o país. Entre mais de 1.500 trabalhos inscritos, os três projetos submetidos pela SMS Salvador foram aprovados e premiados.

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Salvador chegou a receber o primeiro lugar na modalidade de Relato de Experiência, voltada para práticas bem-sucedidas no SUS. O prêmio foi em razão do trabalho “Inclusão de indicadores da vigilância dos óbitos por lesões de trânsito na Sala de Situação: uma estratégia para a qualificação da informação, Salvador-Bahia, 2023–2025”. A pesquisa foi liderada pela psicóloga e chefe do Setor de Vigilância e Controle das Doenças Não Transmissíveis (DANT), Ana Cláudia Muller Urpia.

Mais premiações

Ainda na mesma categoria, a epidemiologista e gerente do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Dra. Cristiane Wanderley Cardoso, foi premiada pelo trabalho “Vigilância sindrômica em Salvador-BA: avanços e perspectivas”.

Já na sessão do prêmio AdaptaSUS, com ênfase na capacidade de resposta às mudanças climáticas, a SMS conquistou menção honrosa com o trabalho “Plano Multirriscos Saúde Salvador: adaptação da gestão de riscos em saúde frente às mudanças climáticas”, apresentado pelo sanitarista Felipe Fagundes Soares, da Assessoria de Articulação Institucional.

Vigilância

Procurada pelo Portal A TARDE, a SMS ressaltou que as premiações refletem o fortalecimento da vigilância em saúde no município, com impacto direto na qualificação das informações, no aprimoramento das análises epidemiológicas e na tomada de decisões mais assertivas.

“A conquista dessas premiações reafirma o compromisso da Secretaria Municipal da Saúde com a qualificação da vigilância em saúde e com a produção de informações estratégicas para a tomada de decisão. Esse reconhecimento valoriza o trabalho das nossas equipes e fortalece as ações desenvolvidas em Salvador em benefício da população”, destacou o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves.