Prédio desaba e deixa pelo menos um morto em Salvador

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A Defesa Civil está no local junto ao Corpo de Bombeiros da Bahia e SAMU - Foto: Reprodução

Um imóvel desabou e causou a morte de uma pessoa, no final da tarde deste sábado, 16, na rua Baixa das Pedrinhas, no bairro Luiz Anselmo, na região de Brotas, em Salvador.

Outras duas pessoas ainda estão desaparecidas e estão sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros da Bahia.

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Veja o vídeo:

De acordo com informações da Codesal ao portal A TARDE, o acidente teria acontecido por volta das 17h. Ainda não se sabe o que teria causado o desabamento.

A Defesa Civil está no local junto ao Corpo de Bombeiros da Bahia e SAMU, aguardando busca de costumas, remoção de escombros e desobstrução da área para realizar uma análise completa dos dados e encaminhamentos cabíveis

Também estão no local para atender a ocorrência agentes da Polícia Militar.

*Matéria está em atualização