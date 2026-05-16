Jerônimo investe quase meio bilhão no Piemonte da Diamantina

PGP foi realizado em Jacobina, neste sábado, 16. - Foto: Erickson Araujo / Divulgação

Com R$ 468 milhões em investimentos do Governo do Estado aplicados nos nove municípios do Território Piemonte da Diamantina, o governador Jerônimo Rodrigues foi ovacionado durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro), realizada em Jacobina, neste sábado (16).

O encontro reuniu prefeitos, vereadores, deputados, lideranças sociais, representantes empresariais e movimentos populares dos municípios do território, consolidando mais uma etapa da escuta popular promovida pelo PGP.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apenas em Jacobina, os investimentos estaduais chegam a R$ 166 milhões, distribuídos entre saúde, educação, infraestrutura, saneamento e segurança pública. A plenária dá sequência à consulta digital aberta no portal pgpdigital.com.br e amplia o diálogo com os diferentes segmentos sociais da região.

Ao defender a importância do processo participativo, Jerônimo afirmou que o objetivo da agenda territorial é ouvir as demandas locais antes da construção das próximas ações do governo. “Hoje a gente não veio anunciar, não. Vim me comprometer em receber essas propostas. O que é que nós temos voltado para a área de saneamento básico, abastecimento de água, quais são as estradas mais importantes para os próximos quatro anos”, declarou.

O governador também destacou o crescimento econômico do território e a necessidade de planejamento diante da expansão das energias renováveis na região. “Nós temos uma região que vem se desenvolvendo bastante. Agora, com as energias renováveis, temos que acompanhar a construção dessa nova realidade”.

Representando os movimentos sociais do território, o coordenador territorial quilombola Junior de Todos destacou os impactos das obras de infraestrutura nas comunidades rurais e quilombolas da região. Ele citou investimentos em pavimentação, abastecimento de água, cultura e equipamentos públicos em localidades como Mirangaba, Coqueiro, Lagoa do Timbó e Itaitu. “O território quilombola foi beneficiado com asfalto, água para todos, investimentos na cultura e em equipamentos públicos. Isso muda a vida das comunidades e fortalece também o turismo de base comunitária”.

Já a presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacobina (ACIJA), Aparecida Carvalho, relembrou que a construção do Hospital Regional Vale do Ouro foi uma reivindicação apresentada ao governador ainda em 2022 pelo setor empresarial local.

“A Associação Comercial entregou uma carta ao governador com algumas demandas, e uma delas era justamente a construção do hospital regional. Hoje, ver essa obra avançando é motivo de agradecimento e reconhecimento”.

O Hospital Regional Vale do Ouro está com cerca de 80% das obras concluídas e integra os investimentos do Novo PAC em parceria entre os governos estadual e federal. A unidade contará com 150 leitos, incluindo UTI, ambulatório e centro cirúrgico, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade para o Piemonte da Diamantina.