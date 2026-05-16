REJEIÇÃO
Elmar revela convites de Jerônimo e da oposição para ser vice
Deputado avalia que a função de vice não se encaixa em seu perfil político
O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) revelou, neste sábado, 16, que recusou convites para ser o vice tanto na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) quanto na de ACM Neto (União Brasil) nas eleições da Bahia.
Segundo Elmar, o primeiro convite foi feito em 2022, pelo ex-prefeito de Salvador. De acordo com o parlamentar, a proposta foi rejeita porque ele considera que a função de vice não se encaixa em seu perfil político.
“Eu posso ajudar muito mais estando em Brasília do que estando na condição de vice-governador”, afirmou o deputado em entrevista à Conquista FM.
Elmar também revelou que recebeu um novo convite recentemente, desta vez de Jerônimo, para integrar a chapa governista em 2026. Segundo o deputado, ele optou por manter a conversa reservada para evitar desgaste político ao governador.
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O parlamentar afirmou que ouviu prefeitos e aliados antes de tomar a decisão e disse que preferiu permanecer ao lado de ACM Neto e da oposição. “Já tenho 25 anos de política, estou muito velho para trocar de amigo”, declarou.
Apesar disso, Elmar afirmou manter uma relação institucional com Jerônimo e disse que, independentemente das eleições, continuará dialogando com o governo estadual em pautas de interesse da Bahia.