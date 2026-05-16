Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

REJEIÇÃO

Elmar revela convites de Jerônimo e da oposição para ser vice

Deputado avalia que a função de vice não se encaixa em seu perfil político

Anderson Ramos
Por
Deputado Elmar Nascimento (União Brasil)
Deputado Elmar Nascimento (União Brasil) -

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) revelou, neste sábado, 16, que recusou convites para ser o vice tanto na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) quanto na de ACM Neto (União Brasil) nas eleições da Bahia.

Segundo Elmar, o primeiro convite foi feito em 2022, pelo ex-prefeito de Salvador. De acordo com o parlamentar, a proposta foi rejeita porque ele considera que a função de vice não se encaixa em seu perfil político.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Eu posso ajudar muito mais estando em Brasília do que estando na condição de vice-governador”, afirmou o deputado em entrevista à Conquista FM.

Elmar também revelou que recebeu um novo convite recentemente, desta vez de Jerônimo, para integrar a chapa governista em 2026. Segundo o deputado, ele optou por manter a conversa reservada para evitar desgaste político ao governador.

Leia Também:

TRIBUNAL DE CONTAS

Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues reagem à derrota de Elmar Nascimento no TCU
Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues reagem à derrota de Elmar Nascimento no TCU imagem

POLÍTICA

Deputado Elmar Nascimento é indicado para o TCU
Deputado Elmar Nascimento é indicado para o TCU imagem

POLÍTICA

Elmar Nascimento aposta em nova polarização entre Lula e Bolsonaro
Elmar Nascimento aposta em nova polarização entre Lula e Bolsonaro imagem

O parlamentar afirmou que ouviu prefeitos e aliados antes de tomar a decisão e disse que preferiu permanecer ao lado de ACM Neto e da oposição. “Já tenho 25 anos de política, estou muito velho para trocar de amigo”, declarou.

Apesar disso, Elmar afirmou manter uma relação institucional com Jerônimo e disse que, independentemente das eleições, continuará dialogando com o governo estadual em pautas de interesse da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições bahia Elmar Nascimento Jerônimo Rodrigues Política brasileira vice-governador

Relacionadas

Mais lidas