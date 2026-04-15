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TRIBUNAL DE CONTAS

Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues reagem à derrota de Elmar Nascimento no TCU

Enquanto prefeito minimiza placar, governador parabeniza aliado; veja quem foi eleito

Ane Catarine e Loren Beatriz
Por Ane Catarine e Loren Beatriz
| Atualizada em

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Governador Jerônimo Rodrigues e prefeito Bruno Reis
Governador Jerônimo Rodrigues e prefeito Bruno Reis -

A derrota do deputado federal baiano Elmar Nascimento (União Brasil) na disputa por uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU) repercutiu entre o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante a abertura da Bienal do Livro 2026.

Em votação secreta na noite de terça-feira, 14, Elmar foi derrotado por 96 votos contra 303 do deputado federal Odair Cunha (PT-MG).

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Ao comentar o resultado, Bruno minimizou o placar. Segundo ele, o candidato petista já era favorito por contar com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“É óbvio que houve uma divisão das candidaturas de oposição e um único candidato do governo, que ainda contou com o apoio do presidente da Câmara. Essa missão seria muito mais difícil”, disse o prefeito.

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Apesar da derrota, Bruno avaliou que Elmar teve uma votação “expressiva” e demonstrou força política.

“Elmar demonstrou sozinho sua liderança. Teve quase 100 votos, lutando contra a máquina e contra a presidência da Câmara. Foi uma votação surpreendente. Isso o credencia para desafios futuros”, completou.

Deputado Elmar Nascimento (União Brasil), único baiano a disputar o TCU
Deputado Elmar Nascimento (União Brasil), único baiano a disputar o TCU | Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O que diz o governador?

Jerônimo, que chegou a pensar em Elmar para ocupar a vaga de vice na sua chapa majoritária, adotou um tom mais cauteloso. O governador afirmou que torce para ver baianos em posições de destaque, mas também celebrou a vitória de um aliado político.

“Nós, como baianos, queremos sempre ver outros baianos ocupando espaços importantes. Na condição de petista, fico feliz em ver [um correligionário]. Desejo ao mineiro sucesso e parabenizo a democracia por conseguir fazer um bom debate”, afirmou.

Quem concorreu ao cargo?

Ao todo, cinco deputados disputaram a vaga:

  • Odair Cunha: 303 votos;
  • Elmar Nascimento: 96 votos;
  • Danilo Forte (PP-CE): 27 votos;
  • Hugo Leal (PSD-RJ): 20 votos;
  • Gilson Daniel (Podemos-ES): 6 votos.

Com a vitória, o nome de Odair Cunha agora será formalizado por meio de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

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Tags:

Bruno Reis Elmar Nascimento Jerônimo Rodrigues TCU

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