TRIBUNAL DE CONTAS
Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues reagem à derrota de Elmar Nascimento no TCU
Enquanto prefeito minimiza placar, governador parabeniza aliado; veja quem foi eleito
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A derrota do deputado federal baiano Elmar Nascimento (União Brasil) na disputa por uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU) repercutiu entre o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante a abertura da Bienal do Livro 2026.
Em votação secreta na noite de terça-feira, 14, Elmar foi derrotado por 96 votos contra 303 do deputado federal Odair Cunha (PT-MG).
Ao comentar o resultado, Bruno minimizou o placar. Segundo ele, o candidato petista já era favorito por contar com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).
“É óbvio que houve uma divisão das candidaturas de oposição e um único candidato do governo, que ainda contou com o apoio do presidente da Câmara. Essa missão seria muito mais difícil”, disse o prefeito.
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Apesar da derrota, Bruno avaliou que Elmar teve uma votação “expressiva” e demonstrou força política.
“Elmar demonstrou sozinho sua liderança. Teve quase 100 votos, lutando contra a máquina e contra a presidência da Câmara. Foi uma votação surpreendente. Isso o credencia para desafios futuros”, completou.
O que diz o governador?
Jerônimo, que chegou a pensar em Elmar para ocupar a vaga de vice na sua chapa majoritária, adotou um tom mais cauteloso. O governador afirmou que torce para ver baianos em posições de destaque, mas também celebrou a vitória de um aliado político.
“Nós, como baianos, queremos sempre ver outros baianos ocupando espaços importantes. Na condição de petista, fico feliz em ver [um correligionário]. Desejo ao mineiro sucesso e parabenizo a democracia por conseguir fazer um bom debate”, afirmou.
Quem concorreu ao cargo?
Ao todo, cinco deputados disputaram a vaga:
- Odair Cunha: 303 votos;
- Elmar Nascimento: 96 votos;
- Danilo Forte (PP-CE): 27 votos;
- Hugo Leal (PSD-RJ): 20 votos;
- Gilson Daniel (Podemos-ES): 6 votos.
Com a vitória, o nome de Odair Cunha agora será formalizado por meio de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que ainda precisa ser aprovado pelo Senado.
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