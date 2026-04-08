Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Deputado Elmar Nascimento é indicado para o TCU

Baiano é escolha do União Brasil para vaga de conselheiro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/04/2026 - 18:24 h | Atualizada em 08/04/2026 - 18:48

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU
Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU -

O deputado federal baiano Elmar Nascimento foi indicado, nesta quarta-feira, 8, pela bancada do União Brasil, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O parlamentar já havia mostrado intenção de fazer parte do quadro de conselheiro do órgão. A decisão de colocar o nome do deputado foi tomada na terça, 7, após uma reunião da bancada da legenda.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula diz que ainda não decidiu se será candidato nas eleições
"Se depender de mim, a gente fecha as bets", dispara Lula
Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros

Elmar passou a ser cotado nos últimos meses, diante das discussões em torno da saída de Aroldo Cedraz, também baiano, que deixou a cadeira este ano.

O baiano também foi considerado, em determinado momento, o favorito para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, em 2024, mas acabou sendo preterido por Hugo Motta (Republicanos-PB).

Encontro com Rui Costa

Elmar Nascimento articulou a viabilização da sua candidatura ao TCU, que concorre com outros indicados, além de precisar dos votos do deputados federais, com membros ligados ao Planalto.

Nas última semanas, Elmar esteve com o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), em reunião às portas fechadas no Palácio de Ondina. Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, sua nomeação, com as 'bençãos' do petista, também foi um dos temas da conversa.

Caberia a Rui, que possui influência no Avante baiano, atuar junto a Luís Tibé, presidente nacional da legenda, para 'neutralizar' o favoritismo do petista Odair Cunha, deputado e mineiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Elmar Nascimento União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU
Play

Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

x