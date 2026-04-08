Deputado Elmar Nascimento é indicado para o TCU

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Elmar é escolha do União Brasil para tentar o TCU - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

O deputado federal baiano Elmar Nascimento foi indicado, nesta quarta-feira, 8, pela bancada do União Brasil, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O parlamentar já havia mostrado intenção de fazer parte do quadro de conselheiro do órgão. A decisão de colocar o nome do deputado foi tomada na terça, 7, após uma reunião da bancada da legenda.

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Elmar passou a ser cotado nos últimos meses, diante das discussões em torno da saída de Aroldo Cedraz, também baiano, que deixou a cadeira este ano.

O baiano também foi considerado, em determinado momento, o favorito para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, em 2024, mas acabou sendo preterido por Hugo Motta (Republicanos-PB).

Encontro com Rui Costa

Elmar Nascimento articulou a viabilização da sua candidatura ao TCU, que concorre com outros indicados, além de precisar dos votos do deputados federais, com membros ligados ao Planalto.

Nas última semanas, Elmar esteve com o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), em reunião às portas fechadas no Palácio de Ondina. Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, sua nomeação, com as 'bençãos' do petista, também foi um dos temas da conversa.

Caberia a Rui, que possui influência no Avante baiano, atuar junto a Luís Tibé, presidente nacional da legenda, para 'neutralizar' o favoritismo do petista Odair Cunha, deputado e mineiro.