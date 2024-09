Em meio a fortes chuvas, motorista bate carro em poste na Av. Centenário

O veículo, um Fiat Mobi, ficou atravessado em parte da pista - Foto: Reprodução | TV Bahia

Salvador foi atingida por fortes chuvas que seguiu da madrugada até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 29. Em meio ao tempo chuvoso, uma condutora perdeu o controle do seu carro e colidiu com um poste na Avenida Centenário. O acidente aconteceu pouco antes das 7h.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta do acidente, o trânsito está parcialmente interditado perto do bairro Calabar. Agentes da autarquia foram ao local atender a ocorrência.

O veículo, um Fiat Mobi, ficou atravessado em parte da pista e somente uma via ficou liberado para a fluidez do trânsito. O estado de saúde da motorista do carro não foi revelado.