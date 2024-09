Empinar pipas exige cuidados com rede elétrica

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A prática de empinar pipas é mais comum em meses com ventos de maior intensidade, como agosto e setembro. Contudo, é importante lembrar que, a brincadeira deve ser feita com certos cuidados, como evitar a proximidade com a rede elétrica e o uso de cerol.

Só neste ano, segundo dados da Neoenergia Coelba, mais de 83 mil pessoas tiveram a energia suspensa temporariamente devido a danos causados na fiação elétrica, em 221 ocorrências por conta da atividade.

Além disso, o uso de linhas com cerol, ou linha chilena, colocam em risco a vida de motociclistas principalmente.

Em resposta a esses problemas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a utilização de cerol ou produtos semelhantes em linhas de pipas, papagaios ou brinquedos similares.

O texto aprovado também proíbe a fabricação, comercialização e uso de linhas cortantes e estabelece penas de detenção e multas. O documento seguiu para discussão no Senado, onde permanece.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira