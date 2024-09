Entidades do setor turístico pedem o horário de verão

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Você sente falta do horário de verão? Pois parte dos agentes do setor de turismo não só sente, como busca que a medida retorne. Foi entregue por e-mail ao Ministério de Minas e Energia (MME), na última segunda-feira, um documento com a manifestação de organizações, como a Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade do Estado da Bahia (FeTUR), que entendem a volta do horário de verão como benéfica para o setor no estado. O argumento para o retorno é que vai gerar economia de energia elétrica, mais segurança aos pontos turísticos e vantagens para o comércio.

O horário de verão costumava acontecer entre os meses de outubro e fevereiro quando os relógios eram adiantados em uma hora com o intuito de aproveitar a luminosidade dos meses mais quentes, que costuma durar mais ao longo do dia.

A ideia é que a ação reduza o consumo elétrico. O horário de verão foi revogado pelo governo federal em 2019. O tema voltou a ser discutido com mais força, após fala do ministro do MME, Alexandre Silveira, que afirmou considerar a medida para reduzir o consumo de energia elétrica do país. Porém, ele não confirmou a decisão e reforçou que o tema é complexo, porque interfere muito na vida das pessoas.

Para o presidente da FeTUR, Sílvio Pessoa, a iniciativa é importante para o turismo da Bahia. “A grande vantagem desse retorno é que vai dar para aproveitar mais o sol, o turista fica mais tempo na rua, aproveita mais os pontos turísticos, com mais segurança por conta da luz e gasta mais. Vai no shopping, no acarajé. Aqui no Norte, Nordeste, a luminosidade nesse período não é tão significativa quanto em outras partes do país e do globo, mas ainda assim vale o retorno”, explica. É preciso que haja uma uniformidade da implantação do horário de verão em todo país, segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV), Jean Paul Gonze.

“Sou a favor do retorno, mas o importante é que o Brasil inteiro esteja no mesmo barco, porque fica bastante complexo quando uma parte está no horário de verão e outra não. É uma medida que gera uma economia de energia e que faz com que as pessoas circulem mais tempo na rua”, comenta. Procurada pela reportagem, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) preferiu não se manifestar sobre a questão.

De acordo com o professor de climatologia da Universidade Federal da Bahia, Paulo Zangalli, a medida pode sim colaborar com a redução do consumo de energia do país. “O ganho que tem é um ganho de reduzir o consumo energético no horário de pico por conta da preservação da luz e porque a rotina da população muda. E o efeito disso é um incremento de água nos sistemas de reservatórios das hidrelétricas, porque você consegue em alguma medida reduzindo o consumo aumentar o nível dos reservatórios num momento de crise hídrica que estamos passando”.

Análise

Entre vantagens e desvantagens do horário de verão, a estudante de odontologia Mathylde Costa fica em dúvida se apoia ou não o retorno do horário de verão, mas reforça um aspecto positivo. “É algo que aumenta as chances de visitar lugares que só funcionam durante o dia, ou que são mais seguros de conhecer durante o dia”.

Já a estudante de psicologia Camila Bernardo acha que o horário de verão torna as coisas mais complexas. “Às vezes o relógio biológico entra em confusão. Tem que acordar mais cedo também, às vezes com o céu escurecido. Tem gente que confunde os horários ainda”, explica. Por enquanto todo o país segue sem o retorno do horário de verão.