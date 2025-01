Escolas promovem atividades de férias para crianças

Brincadeira nas férias da escola Vila Encantada Patamares - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Alternativa divertida, enriquecedora e segura – especialmente para os pais que trabalham enquanto as crianças estão de férias , os projetos que possibilitam que as crianças passem parte de suas férias na escola estão cada vez mais populares. Oficinas de arte, esportes, leitura, teatro, atividades com água, música, dança, excursões culturais e uma infinidade de outras atividades entram nessas programações, que divertem e entretêm enquanto dão continuidade, de certa forma, ao processo educacional.

A Escola Módulo Criarte realiza o projeto “Férias na Escola” desde 2022 e ao construir sua programação nesses últimos anos, mistura atividades novas com atividades que as crianças mais se engajaram nas edições anteriores. Este ano a programação conta com circuito motor (o preferido da maioria), piscina, recreação, karaokê, “Just Dance”, banho de mangueira, brincadeiras com água, caça ao tesouro, contação de histórias, brincadeiras livres no parque e nas quadras, e diversas oficinas – de artes, modelagem, produção de quadrinhos até aulas de teatro e produção de fantoches.

As atividades são distribuídas ao longo da semana, e os estudantes podem escolher quais participar. “É o preferido da maioria dos alunos da minha sala e do meu irmão Gabriel, de 5 anos. É o meu favorito também, mas tem outras coisas legais como piscina e atividades de arte, que são as preferidas de outros alunos”, afirma Benjamin Béda Spanholi, de 8 anos.

A colega Lara Rocha, da mesma idade, é parte do time que tem circuito motor como preferido – um circuito criado na quadra da escola percorridos por eles com as bicicletas, patinetes e triciclos que trazem de casa –, já Francisco Sales de Moura Freitas prefere atividades ligadas às artes. A sua preferida: “Cantar, gosto muito do karaokê”, afirma ele.

Mãe de Francisco, a administradora Daniela de Moura Maniçoba conta que o filho tem total liberdade para decidir quais atividades irá fazer. “Mas ele sempre acaba escolhendo os dias que envolvem arte e sempre fica empolgado para o dia seguinte. Penso que o projeto, além de fortalecer as relações dele com os coleguinhas, cria uma conexão e um sentimento de identidade e pertencimento com a escola que é essencial para o seu desenvolvimento social, emocional e de aprendizagem”.

Pedagoga especializada em relações interpessoais na escola e orientadora educacional da Escola Módulo Criarte, Marina Brasileiro conta que há relatos de que, ao fim do dia, algumas crianças chegam em casa precisando apenas de uma boa noite de sono para recuperar as energias para o dia seguinte.

“Para os pais que ainda não estão de recesso e desejam ofertar experiências significativas para os seus filhos, é também uma oportunidade de vê-los envolvidos em atividades próprias de uma infância sem telas, sendo acompanhados por profissionais da educação”, explica a especialista.

A adesão, aponta Marina, é de uma experiência exitosa. “Para as crianças, além da vivência desta pausa tão necessária das atividades acadêmicas, é o momento de viver a escola com uma outra formatação, fortalecendo vínculos e estabelecendo novas conexões, bem como desenvolvendo outros aspectos importantíssimos para a sua formação. Acreditamos que o Férias na Escola recalibra o desejo de cada um para o novo ano que virá”, afirma.

Nova experiência

Hoje, cada vez mais escolas têm criado projetos para as férias, oferecendo uma experiência que muitos dos pais dessas crianças não tiveram na infância, como é o caso da contadora Luciane dos Santos Machado, mãe da também aluna da Módulo Criarte, Laura – que adora as oficinas de pintura e brincar no parquinho. “Era uma outra época, onde as famílias eram maiores e os avós normalmente assumiam esse suporte. É o segundo ano que minha filha participa do “Férias na Escola” e adora, pois pode explorar a escola exclusivamente para brincar e curtir com os amigos”, explica Luciane.

A servidora pública Paula Silva Fernandes, mãe de Alice, de 5, e Rafael, de 7 anos, , ressalta que nem todos os pais conseguem acompanhar as crianças durante todo período de férias escolares.

“Então ter uma programação de férias na escola é um momento de diversão para as crianças e uma forma dos pais conseguirem conciliar a rotina de trabalho com as férias dos filhos. E eles adoram! É uma rotina diferente, em que eles vão para escola reencontrar os amigos e brincar. Nunca tive programação de férias na escola, mas adoraria ter vivido um momento assim”, explica.

Quem também nunca teve esse tipo de experiência na infância foi a coordenadora de RH Iveline Bispo Cersosimo, mãe de Benjamin, de 6 anos, que é estudante da Escola Villa Encantada, em Patamares.

“Se eu tivesse tido essa chance, acredito que teria sido muito bom. Grande parte das nossas lembranças na infância vêm do tempo que passamos na escola e se eu tivesse a oportunidade de poder participar de uma colônia de férias, certamente teria me divertido muito”, reflete Iveline.

Com o nome “Férias Encantadas”, a programação da Villa Encantada Patamares começa dia 6 de janeiro e é dividida em quatro semanas temáticas de livre escolha dos alunos: Alô, verão!, Passear sem sair do lugar, Uma volta ao mundo, e Comer, brincar, praticar, relaxar e amar.

“Acho esse um projeto muito importante, pois as crianças se divertem e aguçam a criatividade em um ambiente acolhedor e seguro. Ben se diverte demais e quando venho buscar, muitas vezes, ele pede para ficar mais um pouco”, conta Iveline. A brincadeira preferida do Ben? “As que têm água, todas elas!”, afirma animado.

E para atender a toda essa empolgação de Ben e de mais da metade dos alunos da instituição que participam todos os anos, a direção da escola traz profissionais externos para enriquecer ainda mais a sua programação – que envolve brincadeiras lúdicas, arte, música, jogos, cozinhar e muito mais.

“Também alugamos brinquedos infláveis e de atividades com água, por exemplo. As crianças realmente se divertem e é algo maravilhoso de observar, pois nos empolgamos muito com a construção da programação, querendo melhorar mais a cada ano”, afirma a diretora financeira da Villa Encantada Patamares, Carolina Oliveira.

E poder ver o envolvimento das crianças é um dos melhores resultados da realização de projetos como esse, explica Carolina Oliveira.

“Ver isso é muito gratificante para todos nós da equipe da Villa e nos faz refletir sobre o que a gente pode trazer para a infância dessas crianças, entende? Muitos de nós, adultos de hoje, não tivemos a oportunidade de ter atividades assim na nossa época e poder oferecer isso para nossos estudantes, e até para a minha filha que já foi aluna da Villa, é algo muito forte e importante, sobretudo por poder fazer com eles vivam a infância da melhor forma possível”, afirma.

Recesso é uma época de aprendizado também, dizem educadoras

Momento para relaxar, esquecer as obrigações acadêmicas e só se divertir, as férias escolares podem ser um momento de aprender e estimular o interesse em novos conhecimentos. Mesmo em meio aos dias de diversão. Descansar da rotina de aulas e demais atividades diárias é importante, mas toda a novidade ligada aos passeios, brincadeiras, novos amigos e viagens podem oferecer oportunidades de aprendizado que vão muito além do que é ensinado dentro da sala de aula.

“Ao explorar novos ambientes, culturas e experiências, as crianças têm a chance de aplicar conceitos teóricos a situações reais. Visitas a museus, monumentos históricos ou ambientes naturais, por exemplo, ampliam a compreensão de disciplinas como história, geografia, ciências e artes. Além disso, as viagens estimulam habilidades fundamentais como resolver problemas, ter autonomia e adaptar-se”, explica a diretora da Gurilândia Federação, Denise Rocha.

Porém, esses estímulos à aprendizagem durante as férias devem acontecer de maneira equilibrada. Para a neuropsicopedagoga da Gurilândia Federação, Renata Barreto, “o processo de ensino e aprendizagem deverá ser feito entre 30 e 60 minutos por dia, e o tempo restante deve ser voltado para brincadeiras e relaxamento. As atividades nesse período vão estimular as habilidades cognitivas, melhorando a memória, a atenção e o raciocínio lógico”. Entre os benefícios proporcionados estão a organização da rotina, o aumento da concentração e o desenvolvimento das capacidades cognitivas.