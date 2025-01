Espaço para filhos de ambulantes no Festival Virada ainda tem vagas

Crianças têm acesso a seis refeições diárias - Foto: Otávio Santos | Secom PMS

O “Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (Caac) – Salvador Acolhe”, instalado para garantir a segurança e o bem-estar dos filhos de trabalhadores ambulantes durante o Festival Virada Salvador 2025, segue com vagas abertas para acolher crianças e adolescentes. O centro oferece um ambiente seguro e estruturado para que pais e mães possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão bem cuidados.

Andressa Santana, ambulante de 29 anos e mãe solo, é um exemplo de quem encontrou no Caac o apoio necessário para cuidar de seus dois filhos, um bebê de 2 meses e outro de 9 anos, enquanto trabalha na festa. "Aqui eu posso trabalhar tranquila, sabendo que meus filhos estão bem alimentados e cuidados. Mesmo amamentando meu caçula, posso vir visitá-lo e ele está sempre com a fralda limpa e bem alimentado", afirmou Andressa, que também destacou a segurança e a confiança proporcionadas pelo centro.

Além dos filhos de Andressa, o Caac acolhe atualmente 81 crianças e adolescentes. A estrutura, que tem capacidade para 120 acolhidos, continua de portas abertas até o dia 1º de janeiro, oferecendo cuidados a mais jovens cujos pais estão trabalhando durante o evento. Para as crianças, o centro disponibiliza atividades lúdicas, seis refeições diárias, atendimento médico e odontológico, além de acompanhamento psicossocial.

Fernanda Lordêlo, titular da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), responsável pela administração do centro, destacou a importância do espaço para garantir a tranquilidade dos trabalhadores ambulantes. "O número de crianças acolhidas nesta edição do festival já dobrou em relação ao ano anterior. Isso demonstra a confiança das mães no local, que funciona 24 horas e oferece um ambiente seguro, com todas as condições necessárias para o cuidado das crianças", explicou Fernanda.

A equipe do Caac conta com mais de 80 profissionais, incluindo médicos, dentistas, psicólogos e educadores sociais. Durante o evento, crianças e adolescentes também estão sendo atendidos no Odontomóvel, com realização de procedimentos odontológicos.

O Centro de Acolhimento está situado na Avenida Simon Bolívar, 471, em Armação, e funciona até o meio-dia do dia 1º de janeiro. Ambulantes que ainda precisem de cuidados para seus filhos podem se dirigir ao local, levando documentos necessários como certidão de nascimento ou RG do menor, identificação com foto do responsável, comprovante de residência e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM).