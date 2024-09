Espaços abertos são cenários de espetáculos de dança em Salvador

O espetáculo do projeto foi apresentado na praia em São Tomé de Paripe ontem - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O espetáculo de dança contemporânea Ex-passo encantou o público, na tarde de ontem, na praia de São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário. A apresentação, que faz parte de uma série de performances ao longo do mês de setembro, transformou as areias da praia em um palco ao ar livre, acompanhando o pôr do sol, em uma apresentação que mistura dança com pernas de pau.

Ex-passo, dirigida pelo coreógrafo Claudio Machado, é uma performance que utiliza a paisagem natural como cenário, explorando as interações entre corpo, movimento e espaço.

Ao lado de Clara Garcia Espada, João Rafael Neto e Matias Santiago, Machado compõe o elenco que deu vida à coreografia. A obra, que estreou em 2018, volta agora às praias, conectando a dança ao ambiente.

“Esse é um encontro entre pessoas e lugares. Esse projeto propõe um despertar de um novo olhar para Salvador e para os espaços públicos da cidade, que são tão significativos. Escolhemos a praia, o mar, porque são muito simbólicos quando o assunto é Salvador”, disse Claudio.

A espanhola Clara Garcia é a única mulher do elenco e conta que entende a apresentação como algo que quebra as expectativas.

“A gente tira um pouco do que é mais divulgado da perna de pau e da própria dança. Apresentamos algo novo, que quebra as expectativas de quem vê e modifica a forma como a pessoa enxerga o espaço”, disse.

Apresentações

Em cartaz todas as quartas e quintas-feiras do mês, sempre a partir das 16h30, o espetáculo vai passar por outros espaços.

Ainda amanhã, a apresentação volta a acontecer na praia de São Tomé de Paripe. Nos dias 11 e 12, a apresentação será na praia do Farol da Barra. Nos dias 18 e 19, será na Lagoa do Abaeté. O encerramento da temporada acontece nos dias 25 e 26 na Praia da Preguiça, no Comércio.

Estando em espaços públicos, a apresentação é aberta ao público, gratuita e conta com a ferramenta de audiodescrição para respeitar a necessidade de acessibilidade nos espaços da cidade.