Estação mais esperada por baianos e turistas, o verão começa hoje

O verão é marcado por dias ensolarados, temperaturas altas e a praia de Itapuã é uma das mais requisitadas - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O verão começa oficialmente hoje, às 6h20, e irá durar até 20 de março trazendo não só temperaturas elevadas, mas uma energia única que transforma Salvador e a Bahia em um destino obrigatório. Conhecida pela hospitalidade calorosa e diversidade cultural, a capital baiana inicia a estação mais esperada do ano, com praias lotadas e eventos preparativos para o Carnaval.

A meteorologista Cláudia Valéria destaca que o verão na Bahia é marcado por dias ensolarados e temperaturas altas, podendo chegar a 35°C ou mais em Salvador e até 40°C no interior, como no Vale do São Francisco. Porém, as famosas pancadas de chuva de verão também devem ocorrer, acompanhadas de ventos e descargas elétricas. “Apesar do calor ser a marca principal, as chuvas rápidas e intensas são típicas, especialmente no litoral”, explica Cláudia.

Os turistas já começam a lotar a cidade, atraídos pelas praias mais requisitadas, como Porto da Barra, Farol da Barra e Itapuã. Brenda Assis, moradora de Salvador, e seu namorado Bruno Kazumi, visitante de Vitória da Conquista que veio passar as férias na cidade, contam que a Praia da Gamboa é a preferida do casal. “É muito diferente esteticamente e o pôr do sol é incrível, muito mais bonito do que na Barra”, comenta Brenda.

A temporada também movimenta o comércio local. Márcia Cleide, que trabalha na “Barraca Zé & Márcia ”, no Porto da Barra, comemora o aumento das vendas: “No verão, as vendas triplicam! Água de coco, caipirinha e cerveja são as bebidas que mais vendem”.

A temporada, tambem, prepara a cidade para receber milhares de turistas no Carnaval. A festa é o ápice

da estação que tem as praias, as festas populares e shows como eventos mais procurados.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira