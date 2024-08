Estações do BRT passam a disponibilizar preservativos em Salvador

secretário da Semob, Fabrizzio Muller, também destacou a relevância da iniciativa - Foto: Ascom/SMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através da Diretoria de Vigilância à Saúde (Dvis), em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), passa a disponibilizar preservativos nas estações do BRT de Salvador.

Os insumos estão disponíveis em dispensores de acrílico padronizados instalados em pontos estratégicos, inicialmente, de sete terminais do transporte público: Hiper, Pituba, Vale das Pedrinhas, Lapa, Cidade Jardim, HGE e Vasco da Gama.



“Essa é mais uma importante parceria para fortalecer a prevenção em nossa cidade através da facilitação do acesso ao preservativo, o método mais conhecido e eficaz para se prevenir da infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, gonorreia e alguns tipos de hepatites, além de evitar uma gravidez não planejada”, afirma o secretário da Saúde, Alexandre Reis.



O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, também destaca a relevância da iniciativa. “Esse tipo de ação num local movimentado como é uma estação do BRT, onde passam milhares de pessoas todos os dias, ajuda a conscientizar sobre a importância do uso do preservativo para se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. Essa iniciativa, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, não apenas leva a prevenção para mais perto das pessoas, mas também busca lembrar que essa proteção é peça fundamental para preservar nossa saúde”, enfatiza.

Sobre a doença

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) com uma pessoa que esteja infectada sem proteção (sem o uso de preservativo externo ou interno). A transmissão pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.

Pontos de retirada:

Estação BRT Hiper

- Embarque sentido Rodoviária, próximo aos banheiros;

- Embarque sentido Pituba;

- Embarque sentido Pituba, próximo à linha de bloqueio.

- Estação BRT Pituba

- Parte superior da estação, ao lado das máquinas de autoatendimento de recarga de cartão.

Estação BRT Vale das Pedrinhas

- Linha de bloqueio (acesso entrada e saída).

Estação BRT Lapa

- Equipamento próximo aos banheiros.

Estação BRT Cidade Jardim

- Ao lado das máquinas de autoatendimento de recarga de cartão.

Estação BRT HGE

- Antes das linhas de bloqueio, logo após os portões.

Estação BRT Vasco da Gama

- Antes das linhas de bloqueio, logo após os portões.