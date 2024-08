Evento em Salvador debate economia sustentável do oceano

- Foto: Reprodução | Setur-BA

Será realizado em 13 de setembro, na Doca 01, localizada na Av. França, bairro do Comércio, em Salvador, o Ocean Dialogues, evento que acontecerá dentro do 11º Festival das Baleias, que visa debater questões relacionadas à economia sustentável do oceano.

O evento discutirá elementos centrais da agenda de oceano e propor recomendações voltadas para fortalecer a economia sustentável do oceano e qualificar a relação da sociedade com ele, integrando ciência e tomada de decisão, visando a promoção de uma melhor relação entre o oceano e a humanidade, como previsto pelos desafios da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030).

O encontro funcionará para criar um movimento de escuta da sociedade civil para, a partir daí, ser criado um documento com recomendações para a agenda de oceano, para os chefes de estado que se reunião em novembro, no Rio de Janeiro, em mais um encontro do G20. O documento será produzido pelo Grupo de Engajamento da Sociedade Civil sobre Oceano, denominado Oceans20.

O objetivo do evento em Salvador é aproximar o oceano da sociedade, unindo e compartilhando esforços e iniciativas para promover a Cultura Oceânica e a sustentabilidade do oceano, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, destacando-se o ODS 14 – Vida na Água.



Além disso, o Ocean Dialogue contribuirá com o "Movimento Pororoca", que será realizado no âmbito da SP Ocean Week, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. O "Pororoca" reunirá instituições de ensino, empresas, organizações não governamentais, governos locais, grupos comunitários e diversos outros tipos de instituições e movimentos para propor e realizar ações diversas relacionadas ao oceano nos locais onde atuam.



O Ocean Dialogue fará parte de um movimento de reflexão sobre o futuro do oceano que será estimulado com as crianças que participarão do Festival da Baleias, por meio de mensagens que serão deixadas para os líderes dos países do G20 em um painel.

Para William Freitas, presidente da ONG Redemar Brasil, que organiza o Festival das Baleias, discutir e debater o oceano é de extrema relevância para o estado.

"A Bahia é o maior estado costeiro do país e Salvador a maior capital costeira do pais, chamada também de Amazônia Azul, onde fica a maior baía tropical do mundo, e não temos essa discussão neste processo de pensar cidade. Quando você pensa Salvador, você exclui o oceano", fala Freitas.

"É um mar rico, que gera riqueza. Temos um porto dentro da cidade e a economia da cidade passa por este porto, e ainda não temos, dentro de Salvador, uma política azul, uma iniciativa pública que possa trabalhar esse debate. Então, trazer o Ocean Dialogues é transformar para a próxima geração", acrescenta.



Serviço

Ocean Dialogue

Data: 13/09/2024

Local: DOCA 01, Av. França, s/n Comércio - Salvador

Programação

- 14h – Painel 1 – Economia Sustentável do Oceano



Palavras-Chave – ODS, ESG, Economia do mar no contexto da Amazônia Azul, PIB do Mar, INTEGRAÇÃO ENTRE SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL A LUZ DA ECONOMIA SUSTENTÁVEL DO MAR

Mediador 1 – José Rodrigues - IFBA



1. Eduardo Sodré - Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia

2. Deyvid Bacelar - FUP

3. Izabela Suarez – Fundação Bahia Viva

4. Patrícia Pinheiro - UNEB

5. Laurelena Silveira – COPPE/UFRJ

- 15h30 – Coffee break



- 16h - Painel 2 – Saúde Única Azul



Palavras-chave: o papel da educação ambiental, saúde planetária no contexto dos oceanos, ODS 14 proteger a vida marinha

Mediador 2 - Alexander Turra - USP



1. Carla Campos - Fiocruz

2. Pedro Dantas - Equipe Cafeína

3. Sergio Cassiano (Serginho) - Adão Negro

4. Leonardo Goes - Embasa

5. Thiago Couto - Instituto Redemar Brasil

- 18h00 – Recepção / Agenda cultural