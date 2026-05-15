Evento em Salvador debate turismo, tecnologia e empreendedorismo

Semana S do Comércio 2026 - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

A Semana S do Comércio 2026 começou nesta quinta-feira, 15, em Salvador, com uma programação voltada para empresários, inovação, turismo e qualificação profissional.

O evento acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio e segue até sexta-feira, 16, quando as atividades serão abertas ao público no Shopping Paralela e em unidades do Sesc e Senac no interior da Bahia.

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Presidente do Sistema Comércio Bahia, que reúne Fecomércio, Sesc e Senac, Kelsor Fernandes destacou que o objetivo da Semana S é aproximar a população e o empresariado das ações realizadas pelas instituições ao longo do ano.

“Hoje e amanhã nós temos uma programação intensa. Na verdade, a Semana S é uma iniciativa da CNC, que veio com essa ideia para a gente poder mostrar que existia muita cobrança de que o sistema faz muito, mas não mostra”, afirmou.

Segundo ele, o evento acontece simultaneamente em todo o país e busca apresentar à sociedade os serviços oferecidos pelo Sistema S há décadas.

“Esse é um movimento nacional, que engloba todo o Brasil simultaneamente, para que a gente possa mostrar aquilo que nós estamos fazendo durante 365 dias por ano, há 80 anos”, disse.

| Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Programação voltada para o empresariado

Kelsor também ressaltou a importância da programação voltada ao empresariado, especialmente nas áreas de turismo, tecnologia e inteligência artificial.

“Hoje, dia 15, nós estamos fazendo aqui uma discussão sobre a temática do turismo e a importância do turismo na economia da Bahia. À tarde, nós vamos fazer uma programação com CEOs da Microsoft, da Heineken e do iFood para discutir sustentabilidade, inovação, tecnologia e inteligência artificial”, explicou.

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Já na sexta-feira, 16, a programação será realizada no Shopping Paralela, com serviços gratuitos de saúde e beleza, vagas em cursos profissionalizantes, oficinas, experiências tecnológicas e atrações culturais. O encerramento contará com show da banda Filhos de Jorge, a partir das 18h.

Além de Salvador, outros 13 municípios baianos também receberão atividades da Semana S.

Alagoinhas;

Amargosa;

Barreiras;

Camaçari;

Feira de Santana (Centro e Tomba);

Jacobina;

Jequié;

Lauro de Freitas;

Paulo Afonso;

Porto Seguro;

Santo Antônio de Jesus;

Seabra;

Vitória da Conquista.

Comércio, população e empresários

O superintendente da Fecomércio Bahia, Nelson Daiha Filho, destacou que a Semana S foi criada para aproximar o Sistema Comércio da população e dos empresários. Segundo ele, todas as federações do comércio do país estão promovendo ações simultaneamente para fortalecer a relação com o empresariado.

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“Hoje especificamente aqui na Casa do Comércio é o dia do empresário, para atender esse empresário e mostrar as soluções que a Federação do Comércio tem para abraçá-lo, para que ele possa desenvolver o seu negócio”, disse.

Nelson também destacou a programação voltada ao turismo e à inovação.

“Pela manhã, um grande painel focado no turismo e, à tarde, grandes palestrantes de renome nacional, representantes do iFood, da Microsoft e da Heineken. Vai ser um sucesso, sem dúvida nenhuma”, declarou.

Transformações no mercado

Diretor-superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury ressaltou a importância da atualização constante diante das rápidas transformações no mercado.

“Eu costumo dizer que, na verdade, por mais que a gente faça bem e melhor, nós estamos vivendo tempos de inovações muito rápidas. Então, tendo a oportunidade de conhecer o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tendo a oportunidade de ouvir orientações que possam auxiliar e fazer mais, é importante”, afirmou.

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Ele também destacou o papel do evento na capacitação de empreendedores e pequenos empresários.

“Quanto mais a gente puder estar dando informação para os empreendedores, quanto mais a gente puder estar atualizando a forma de se negociar e de administrar uma micro e pequena empresa, melhor”, disse.

Turismo e Impacto econômico

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, destacou como a parceria com o Senac resultou na criação de um amplo programa de capacitação voltado aos trabalhadores do turismo.

“Particularmente, na área do turismo, junto com o Senac, nós estamos desenvolvendo, fruto da parceria e da aliança do presidente Lula com o governador Jerônimo Rodrigues, o maior programa de capacitação de trabalhadores da área do turismo do país”, declarou.

De acordo com Bacelar, mais de R$ 22 milhões estão sendo investidos na qualificação de profissionais e pequenos empreendedores ligados à atividade turística em toda a Bahia.

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“Programa em andamento, já beneficiando trabalhadores e pequenos empreendedores da atividade turística. Uma ação que qualifica o destino Bahia”, disse.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Sosthenes Macêdo, destacou o impacto econômico gerado pelos grandes eventos e pelos setores ligados ao desenvolvimento urbano da capital baiana.

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“Temos aqui uma série de vetores importantes para a economia soteropolitana. Temos o Carnaval, que faz uma mudança na estrutura da cidade no período que antecede, durante e no pós-evento, movimentando restaurantes, hotéis, transporte, Uber, táxi e toda a cadeia produtiva”, afirmou.

Segundo ele, o setor também impulsiona a geração de empregos em Salvador.

“Tudo isso gera uma série de empregos para o nosso povo. É claro que nós temos também outros segmentos importantes, como a construção civil, o ramo imobiliário e o desenvolvimento urbano, que precisam caminhar junto dessas relações”, explicou.