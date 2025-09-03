Menu
SALVADOR
SALVADOR

Evento em Salvador homenageia Isabela Suarez e outras líderes

Estreia da REDE acontecerá no próximo dia 17 de setembro

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 17:21 h
Isabela Suarez, nova presidente da Associação Comercial da Bahia
Isabela Suarez, nova presidente da Associação Comercial da Bahia | Foto: Divulgação

Salvador será palco, no dia 17 de setembro de 2025, da estreia da REDE – Reunião de Ecos, Descanso e Existência, iniciativa inédita criada para valorizar e fortalecer mulheres em posições de liderança.

Idealizado por Jordanna Sá Barreto (advogada especialista em Direito Eleitoral e Direito das Mulheres), Bruna Blasco (estrategista de marcas e especialista em posicionamento e imagem) e Gilda Gomes (ativista climática e empreendedora social), o projeto se apresenta não apenas como um evento, mas como uma comunidade de conexões, afeto, negócios e impacto social.

A edição-piloto acontece na Casa Moura Dubeux, em Ondina, reunindo 40 mulheres líderes dos setores político, empresarial, social e ambiental. O encontro terá talk-show, homenagens, música ao vivo e um coquetel sustentável de baixo carbono e lixo zero.

Entre as homenageadas confirmadas estão:

  • Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia e gestora ambiental;
  • Iza Arruda, deputada federal por Pernambuco e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política;
  • Duda Dubeux, diretora da Moura Dubeux e idealizadora do projeto Lugar Delas;
  • Tatiana Novais, médica e primeira mulher negra na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica;
  • Iara Andrade Schimmelpfenig, diretora de Operações e Suprimento da Petrobahia.

Espaço de acolhimento e impacto

A ambientação será assinada pela psicoarquiteta Andressa Mâtos, com móveis da Breton Salvador – primeira empresa do mundo em seu segmento a conquistar o selo de Carbono Negativo – e curadoria da Rauze Home, criando um espaço que traduz sofisticação com acolhimento e sustentabilidade.

Bruna Blasco, Jordana Sá Barreto e Gilda Gomes
Bruna Blasco, Jordana Sá Barreto e Gilda Gomes | Foto: Divulgação

Mais do que homenagens, a REDE marca o início de uma plataforma de encontros e transformação coletiva, alinhando parceiras e patrocinadores em torno da equidade de gênero, diversidade e sustentabilidade.

“Cada mulher traz seu fio, mas é no entrelaçar desses fios que surgem as conexões mais potentes. A REDE nasce para ser esse espaço de encontro, descanso e potência coletiva”, afirmam as idealizadoras.

x