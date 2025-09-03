SALVADOR
Evento em Salvador homenageia Isabela Suarez e outras líderes
Estreia da REDE acontecerá no próximo dia 17 de setembro
Por Redação
Salvador será palco, no dia 17 de setembro de 2025, da estreia da REDE – Reunião de Ecos, Descanso e Existência, iniciativa inédita criada para valorizar e fortalecer mulheres em posições de liderança.
Idealizado por Jordanna Sá Barreto (advogada especialista em Direito Eleitoral e Direito das Mulheres), Bruna Blasco (estrategista de marcas e especialista em posicionamento e imagem) e Gilda Gomes (ativista climática e empreendedora social), o projeto se apresenta não apenas como um evento, mas como uma comunidade de conexões, afeto, negócios e impacto social.
A edição-piloto acontece na Casa Moura Dubeux, em Ondina, reunindo 40 mulheres líderes dos setores político, empresarial, social e ambiental. O encontro terá talk-show, homenagens, música ao vivo e um coquetel sustentável de baixo carbono e lixo zero.
Entre as homenageadas confirmadas estão:
- Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia e gestora ambiental;
- Iza Arruda, deputada federal por Pernambuco e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política;
- Duda Dubeux, diretora da Moura Dubeux e idealizadora do projeto Lugar Delas;
- Tatiana Novais, médica e primeira mulher negra na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica;
- Iara Andrade Schimmelpfenig, diretora de Operações e Suprimento da Petrobahia.
Espaço de acolhimento e impacto
A ambientação será assinada pela psicoarquiteta Andressa Mâtos, com móveis da Breton Salvador – primeira empresa do mundo em seu segmento a conquistar o selo de Carbono Negativo – e curadoria da Rauze Home, criando um espaço que traduz sofisticação com acolhimento e sustentabilidade.
Mais do que homenagens, a REDE marca o início de uma plataforma de encontros e transformação coletiva, alinhando parceiras e patrocinadores em torno da equidade de gênero, diversidade e sustentabilidade.
“Cada mulher traz seu fio, mas é no entrelaçar desses fios que surgem as conexões mais potentes. A REDE nasce para ser esse espaço de encontro, descanso e potência coletiva”, afirmam as idealizadoras.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes