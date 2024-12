Evento “Mulher + Comércio” promove empreendedorismo feminino

Evento acontece nos dias 27 e 28 de novembro - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Nos dias 27 e 28 de novembro, o Teatro Sesc Casa do Comércio recebe o evento “Mulher + Comércio”, reunindo empresárias, autoridades e palestrantes para promover o empreendedorismo feminino na capacitação em gestão de negócios. A abertura oficial aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27, e contou com o lançamento do livro “Mulheres Empreendedoras da Bahia”, uma iniciativa da Fecomércio-BA, por meio da sua Câmara da Mulher Empresária.

Em entrevista ao portal A TARDE, a secretária da Secretaria de Políticas para Mulheres, Fernanda Lordêlo, explicou que o livro foi criado com o objetivo de promover a representatividade feminina no empreendedorismo.

“Geralmente, os livros de história destacam sempre os homens e suas conquistas, mas pouco se fala sobre as mulheres. Por isso, este projeto da Câmara da Mulher Empresária é tão fundamental. Ele traz histórias enriquecedoras e inspiradoras de mulheres empreendedoras, oferecendo a outras a representatividade e a motivação para que possam ter referências a seguir.”

Secretaria de Políticas para Mulheres, Fernanda Lordêlo | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Sobre a importância do evento, ela ressaltou que a realização de encontros focados exclusivamente em mulheres empreendedoras ajuda a fortalecer a rede de contatos entre elas, criando um espaço para a troca de experiências.

“Salvador é composta, em sua maioria, por mulheres chefes de família. Muitas delas estão empreendendo, já que, frequentemente, devido à política de cuidado, não conseguem acesso ao mercado de trabalho formal. Por isso, precisamos profissionalizar essas mulheres, reunindo-as por meio de iniciativas de cooperação, para que elas possam crescer cada vez mais”, destacou.

Durante a abertura, o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, enfatizou a relevância das mulheres à frente de empresas e como eventos como este podem contribuir para o crescimento dos negócios delas.

Presidente da Fecomércio BA, Kerlsor Gonçalves Fernandes | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

“Este evento foi pensado especialmente para a mulher empreendedora, com o objetivo de incentivá-la a cuidar, ampliar e capacitar seus negócios, adquirir conhecimento. Ser um empreendedor no Brasil já é difícil para os homens, e para as mulheres, a carga é ainda maior, pois, além das responsabilidades normais, elas também precisam empreender.”

“O empreendedorismo feminino na Bahia é responsável por 32% dos pequenos negócios no comércio. Portanto, ter um segmento dedicado a isso dentro da Fecomércio-BA é de extrema importância. O impacto do trabalho dessas mulheres é fundamental para o comércio, na geração de empregos e na criação de renda”, finalizou o presidente.