Evento reúne especialistas em segurança do trabalho no sábado

Café com segurança reúne profissionais de segurança do trabalho, contabilidade e do mundo empresarial - Foto: Divulgação | CREA - BA

Profissionais das áreas de segurança do trabalho, contabilidade e empresarial participam no próximo sábado, 15, da 2ª edição presencial do Café com Segurança, que será realizada no Hotel Fiesta, em Salvador. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pela internet (veja aqui).

Entre os participantes confirmados estão Márcio Giacobelli, autor do best-seller Influência e Negócios, Paulo Rogério, auditor da Receita Federal e Lucas Alexandre, auditor especializado em folha de pagamento.

O evento contará ainda com palestras de especialistas como Alexandre Fascina, que abordará estratégias para aumentar a produtividade e qualidade nas empresas por meio da segurança do trabalho.

O evento é organizado pela engenheira de segurança do trabalho Iva Barbosa. Segundo ela, o objetivo do evento é proporcionar um ambiente onde os profissionais possam adquirir conhecimento teórico e aplicá-lo na prática, elevando seu desempenho no mercado.

“Acreditamos que a integração entre teoria e prática é essencial para o sucesso profissional”, afirma a idealizadora do projeto, que já impactou mais de 77.000 profissionais desde sua primeira edição online, em 2021.