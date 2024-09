Ex-presidente do Olodum, João Jorge recebe título de Dr. Honoris Causa

- Foto: Divulgação/UCSal

Presidente da Fundação Cultural Palmares e ex-presidente do Olodum, João Jorge Santos Rodrigues recebeu da Universidade Católica do Salvador (UCSal) o título de Doutor Honoris Causa. A cerimônia de outorga do título foi realizada na segunda-feira, 26.



“Não me perguntem pela emoção ou pelo coração, ele está em algum lugar onde a justiça, igualdade, fraternidade sobrevive. Agradeço a todas as pessoas da Bahia que nesses últimos 45 anos estiveram comigo nas ruas, nas tribunas, nos palácios. Não é fácil para alguém que nasce em um bairro pobre atravessar fronteiras falando de um mesmo assunto: justiça, direito e igualdade, e eu me propus a fazer isso”, celebrou João Jorge, durante o momento da abertura.

O título de Doutor Honoris Causa é a maior honraria concedida pela UCSal e foi aprovada pelo Conselho Universitário. “Com mais de seis décadas, em favor da formação humana, hoje temos João Jorge, filho dessa casa, retornando ao campus para receber essa honraria”, afirmou o Reitor da Universidade, Prof. Deivid Lorenzo



João Jorge é egresso do curso de Direito da UCSal e abriu caminhos para o debate da negritude no ambiente acadêmico.



“Este é um momento que une emoção, conhecimento e a certeza de que um trabalho extraordinário foi realizado. A UCSal é berço de muitos estudantes que escolheram trilhar o caminho da justiça e da igualdade. Retornar aqui para receber esta homenagem simboliza que todos os alunos, sejam eles atuais ou egressos, têm a oportunidade de alcançar tal reconhecimento", destacou o presidente da Palmares.

Ao final da cerimônia, João Jorge assistiu a um vídeo com mensagens de carinho da família.



O evento foi finalizado com o artista Tonho Matéria, que cantou sobre a Revolta dos Búzios ainda na cerimônia; e com apresentação do Olodum, que pintaram a cerimônia de amarelo, vermelho, verde e preto.



“As canções do Olodum nos dão sentido, nos levam a vários lugares através de versos, porque para obter o reinado é preciso lutar. Através disso tudo, João Jorge chegou a esse momento, a essa honraria gigantesca. João Jorge é Honoris Causa”, disse Tonho Matéria.

A mesa do evento foi composta pelo Reitor da Universidade, Prof. Deivid Lorenzo; as Pró-reitoras, profa. Germana Pinheiro e profa. Silvana Carvalho; o Grão-chanceler da Universidade, o Arcebispo da Arquidiocese de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha; o Diretor Executivo da mantenedora da Universidade, Renilson Santos; a Secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades (Sepromi), ngela Guimarães; a Defensora da Bahia, Dra. Firmiane Venâncio; e representando a Secretaria de Educação do Estado, Djenane Santos.