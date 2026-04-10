Exército abre inscrições para concurso com 227 vagas em Salvador

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Estão sendo ofertadas 227 vagas - Foto: Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro abriu inscrições para o concurso público de admissão aos cursos de formação da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), sediada em Salvador, com ingresso previsto para o ano de 2027. Ao todo, estão sendo ofertadas 227 vagas para candidatos com formação de nível superior em diversas áreas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de junho.

O processo seletivo é destinado a candidatos de ambos os sexos, com critérios de idade que variam de acordo com a especialidade escolhida e estão especificados nos editais oficiais disponibilizados pela instituição.

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A seleção será composta por quatro etapas:

exame intelectual

inspeção de saúde

exame de aptidão física

avaliação psicológica

As provas objetivas serão aplicadas em diversas cidades do país.

Na área da saúde, o concurso contempla vagas para oficiais médicos, farmacêuticos e dentistas. São 109 vagas nacionais destinadas a médicos de diferentes especialidades, com possibilidade de atuação em qualquer região do Brasil após a formação. Além disso, há 43 vagas regionais para médicos, nas quais o candidato escolhe no ato da inscrição a localidade específica para a qual deseja concorrer.

Também estão disponíveis oito vagas para farmacêuticos e oito para dentistas, distribuídas entre diferentes especialidades.

Outra oportunidade é para o Quadro Complementar de Oficiais (QCO), que reúne 57 vagas em áreas como:

Administração

Ciências Contábeis

Comunicação Social (Jornalismo)

Direito

Economia

Enfermagem

Estatística

Informática

Psicologia

Pedagogia

Medicina Veterinária

Magistério em diversas disciplinas

O concurso ainda oferece duas vagas para o Quadro de Capelães Militares, destinadas ao credo Católico Apostólico Romano.

Os aprovados passarão por curso de formação com duração de 37 semanas. Ao final, os candidatos das áreas de saúde e do QCO serão promovidos ao posto de 1º tenente, enquanto os capelães ingressam como 2º tenente.

Segundo o Exército, os profissionais poderão progredir na carreira militar e alcançar postos superiores ao longo do tempo, conforme a área de atuação e critérios de promoção estabelecidos pela corporação.

Mais informações sobre o certame e os editais completos estão disponíveis no site oficial da ESFCEx.