Exposição contra a dengue é lançada em shopping de Salvador

Exposição visa estimular combate a dengue - Foto: Divulgação

A biofarmacêutica Takeda lançou a edição 2024 da exposição “Sem Sombra de Dengue”, em Salvador, nesta terça-feira, no Salvador Shopping. A exposição ficará até o dia 3 de novembro.

O objetivo é despertar a atenção para a responsabilidade de cada pessoa no combate à doença através da arte. A mostra também oferece recursos de acessibilidade.

Veja também:

>>>Chegada do inverno acende alerta de vacinação contra a gripe na Bahia

A exposição é composta por três obras de arte criadas a partir de elementos relacionados ao tema, trazendo como pontos centrais a prevenção contra a dengue e os cuidados com a água, uma aliada para esta ameaça.



Os visitantes poderão assistir aos vídeos sobre prevenção à dengue, da campanha “Sem Sombra de Dengue”, entre outros. Para garantir a inclusão das pessoas com deficiência auditiva, os vídeos são legendados e com janela de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Além disso, as obras de arte têm descrição em Braille e são acessíveis para cadeirantes.



De acordo com o presidente da Takeda Brasil, José Manuel Caamaño, ao longo dos últimos anos foram intensificados os esforços para ampliar a conscientização sobre a doença.

O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue em um sistema público de saúde. O imunizante já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Ministério da Saúde.



A exposição foi idealizada para promover um movimento de conscientização da importância de prevenir a doença, que pode ser grave e, em alguns casos, até fatal. Segundo a diretora médica da Takeda Brasil, neste ano, já foram notificados mais de 5 milhões de casos de dengue.