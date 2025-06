Família celebra 129 anos de trezena de Santo Antônio em Salvador

Família comemora 129 anos de louvor a Santo Antônio - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

No último domingo, uma família em Brotas iniciou mais uma trezena de uma prática histórica: 129 anos de louvor a Santo Antônio. Fernando Barbosa, 65, representante da quarta geração de devotos, reforça a importância da tradição familiar: “A fé dos meus bisavós passou de geração em geração. Agora, queremos manter essa tradição viva.”

Ele explica que, originalmente, cada noite da trezena era dedicada a um filho ou filha, mas com o passar do tempo tiveram que adaptar a celebração para incluir os sobrinhos. Mesmo com as mudanças, a devoção continua firme: “Ontem, na noite em memória da minha mãe, tivemos muita gente reunida.” Para Fernando, transformar a casa em um santuário não é apenas um ato religioso “Transformamos nossa casa em um santuário para Santo Antônio, e isso fortalece a nossa fé e nossa cultura.”

Origem

A família Barbosa tem origem na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e a trezena de Santo Antônio começou em 1896, quando Eleutério e Belmira Barbosa, os bisavós de Fernando, vivenciaram um episódio que marcou suas vidas.

“No início da tarde, quando começou a cair uma tempestade. No prato onde estavam almoçando, caiu o que parecia ser uma pedra, mas era uma cabeça de Santo Antônio feita de louça. A partir dali, a devoção começou a crescer, e ele passou a fazer milagres, principalmente dentro da nossa família.” A peça foi levada ao pároco da cidade, que confirmou se tratar de uma imagem do santo e recomendou a confecção do corpo. Após a bênção, iniciou-se uma tradição que resiste há mais de um século: rezar a trezena, de 1º a 13 de junho, todos os anos, sem interrupção.

O que começou no bairro da Faceira, às margens do Rio Paraguaçu, se espalhou para outras localidades de Cachoeira, como Caquende e Pitanga, e chegou a Salvador em 1957, quando a família foi morar na Ladeira da Fonte das Pedras. Desde 1970, a tradição segue firme no atual endereço, no bairro de Brotas, no qual o santo ganhou uma capela, espaço que simboliza a continuidade da fé e da história familiar.

Durante a celebração, cada dia é dedicado a cada um dos filhos e as gerações passadas, Ele relata que a prática sempre foi bem-vinda: “Já chegamos a ter quase cinquenta pessoas rezando juntas aqui. Foi uma emoção muito grande fazer uma transmissão ao vivo para que quem não podia estar presente assistisse e acompanhasse a celebração.”

A devoção também tem lugar nos laços conjugais. A esposa de Fernando, Eliene Lemos, 61, conta que o casamento deles foi selado por tradição com santo. “Nos conhecemos no Carnaval de 1980, o povo diz que amor de Carnaval não dura, mas durou. Depois de quatro anos, escolhemos a data 13 de junho de 1984. Casamos nesse dia e estamos até hoje, graças a Deus - e a Santo Antônio -, casados”. O casal teve dois filhos: Fernando Antônio

Júnior, em homenagem ao santo, e Regina Célia , ambos batizados também em 13 de junho. Ela também lembra de uma experiência marcante: “Em 1996, fui com minha sogra até Pádua, na Itália, por uma promessa que ela tinha feito. Vi no altar, a língua intacta de Santo Antônio. Parecia uma flor ali no altar.”

Iraci Barbosa, 65, prima de Fernando, tem boas memórias da trezena desde a infância. “É uma coisa muito bonita. Quando me dei conta, já são 129 anos de tradição. Eu tenho 65 anos e lembro de tudo desde os cinco. Então, já são 60 anos de lembrança viva, mesmo sabendo que tudo começou muito antes disso”.

Filha de uma das integrantes da segunda geração, ela lembra que cada noite da trezena era dedicada a um filho ou filha da família, com orações conduzidas em torno do altar montado dentro de casa. Com a perda recente da última representante da geração anterior, a família começa a se reorganizar. “Agora somos nós, sobrinhos, que vamos assumindo as noites dos que se foram. Mesmo os que não tem filhos para serem representados são lembrados com carinho em cada oração.”

O exemplo de dedicação ao santo era demonstrado fortemente em sua casa, para ela, o que move a tradição é fé e a gratidão, pilares que sua mãe demonstrou ao longo de muitos anos. “Minha mãe fez uma promessa depois de receber um milagre atribuído a Santo Antônio. Ela era muito vaidosa, usava batom até pra dormir. Como forma de sacrifício, na trezena, ela não se maquiava. Lembro que, no casamento do meu irmão Henrique, ela usou só um pó bem discreto, porque queria cumprir a promessa. Isso foi um grande sacrifício pra ela, porque ela era muito vaidosa. Mas foi a forma dela agradecer ao santo”.

Celebração na igreja

A Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo realiza a tradicional Trezena de Santo Antônio, de 1º a 12 de junho, com missas diárias às 19h, o que inclui bênçãos temáticas, pregadores convidados e gestos de solidariedade. Cada noite será dedicada a diferentes grupos, como pais, mães, jovens, artistas e enfermos, para reforçar o espírito de fé e união. No dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, haverá missas ao longo do dia, procissão pelos bairros de Santo Antônio e Barbalho e, às 19h, a grande Trezena Campal com bênção do pão.

Além da programação litúrgica, o Santuário oferecerá uma agenda cultural entre os dias 1º e 13 de junho, com destaque para a inauguração de uma obra coletiva, o altar artístico assinado por Rodrigo Guedes, uma animada festa popular com barracas, comidas típicas e atrações musicais diárias no Largo do Santo Antônio. De 9 a 13 de junho, das 17h à meia-noite, haverá uma animada festa popular com barracas, comidas típicas e apresentações musicais que começam a partir das 21h, para celebrar a linda fé do povo baiano.

