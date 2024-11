Família é mantida como refém no Complexo do Nordeste de Amaralina

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação PF

Uma família está sendo mantida como refém na manhã desta quinta-feira, 31, no bairro de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo as informações iniciais da TV Bahia, ao todo, quatro pessoas estão no imóvel, todos integrantes da família do suspeito. O caso acontece na rua João XXIII. Não há detalhes sobre as circunstâncias.

Na manhã desta quinta-feira, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Secretaria da Segurança Pública (PM e PC) e da Polícia Federal deflagraram nas primeiras horas a Operação Rota Segura.

A ação integrada tem como objetivo desarticular facção envolvida com formação de bondes, tráficos de drogas e armas, ataques a viaturas, corrupção de menores, roubos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Até o momento, foram cumpridos quatro Mandados de Busca e Apreensão e três Mandados de Prisão.

Ordens judiciais serão cumpridas nas localidades da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho.