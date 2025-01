Farmacêutica tem carro roubado por bandidos armados no Cabula VI

Veículo é um HB20 - Foto: Reprodução

Uma farmacêutica foi vítima de um assalto no fim de linha do bairro Cabula VI, em Salvador, no último domingo, 22. Três homens armados abordaram a mulher e seu marido, roubando um Hyundai HB20 vermelho, modelo 2013, de placa OLG0184.

Segundo a vítima, os criminosos chegaram ao local em um Renault Kwid azul, também roubado. Durante a abordagem, eles ameaçaram o casal com armas de fogo, exigiram o celular do marido e as chaves do carro. Em seguida, fugiram no veículo roubado, em direção à Avenida Paralela.

Mais tarde, dois suspeitos que estavam em um Kwid entraram em confronto com a polícia na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Avenida Suburbana, e foram mortos. No entanto, outros veículos envolvidos na ocorrência, incluindo o Hyundai HB20 roubado, conseguiram escapar do cerco policial.

A farmacêutica registrou o caso na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Há indícios de que o veículo roubado esteja no Subúrbio de Salvador.

Ajude a encontrar o veículo

A população pode ajudar com informações sobre o paradeiro do Hyundai HB20 vermelho, modelo 2013, de placa OLG0184. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (71) 3116-4819 ou de forma anônima, pelo Disque Denúncia, no número 181.