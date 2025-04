Fé e emoção marcam Domingo de Ramos

Procissão de Ramos dá início a Semana Santa 2023 - Foto: Denisse Salazar/ AG. A TARDE

Marcando o fim da Quaresma e o início da Semana Santa, milhares de fiéis se reuniram na manhã de ontem (13) para a Procissão do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A concentração foi na Praça Dois de Julho (Campo Grande), onde os fiéis receberam a bênção dos ramos dada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Logo em seguida, o evangelho foi proclamado e a procissão teve início, cobrindo a Av. Sete de Setembro com um mar de ramos levados pelos fiéis, que seguiram até a Praça Municipal, onde foi celebrada a Missa Campal.

“No Domingo de Ramos, recordamos um gesto muito significativo do povo, que foi o de acolher Jesus nas portas de Jerusalém com hinos e ramos. E nós repetimos o mesmo gesto, expressando a nossa fé em Jesus. Os ramos são sinais de que reconhecemos Jesus como o Salvador, o Messias esperado. Por isso, nos momentos mais difíceis da vida, os ramos que as pessoas conservam em suas casas os lembram que não estamos sozinhos, que Jesus deu a vida para nos salvar, que ele nos ama e que ele ressuscitou”, explicou o Cardeal Dom Sergio da Rocha.

O vendedor Raimundo Costa, que, mesmo sob a chuva que refrescava a multidão de tempos em tempos, cantava a plenos pulmões, sempre erguendo as mãos com os ramos para os céus. “É um momento muito bonito para mim, sabe? É uma caminhada que faço em puro agradecimento pelos sacrifícios de Jesus. Esse período da Quaresma até a Páscoa é muito importante e precisa ser vivido e celebrado com vigor. Então agradeço, canto alto e agradeço mais ainda”, explicou.

“Os ramos são sinais de que reconhecemos Jesus como o Salvador”, Dom Sérgio, arcebispo Primaz.

Juventude

O público que tomou o Centro de Salvador no Domingo de Ramos foi bem diverso e chamou a atenção pelo nú

mero de jovens, sempre muito animados e cantando. “Professar e celebrar a nossa fé é muito importante, assim como entender a importância disso ainda na juventude. Participar da Procissão do Domingo de Ramos só reforça o nosso compromisso com essa nossa fé enquanto celebramos a chegada da Semana Santa”, afirmou a estudante Marisa Santana, que participou da procissão com as amigas e a família.

Essa grande participação da juventude na procissão é a resposta a um antigo convite, apontou Dom Sergio. “Há um tempo, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, convidou a juventude para participar de modo especial do Domingo de Ramos, uma ocasião para que os jovens expressem a fé publicamente. Nas nossas paróquias, nós temos a graça de contar com muitos jovens, atuando em diversos trabalhos pastorais, mas sobretudo na leitura e no canto. Então, é uma alegria poder contar com esses jovens na celebração de Ramos”, afirmou.

A programação da Semana Santa continua na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Na Quinta-feira Santa (17), às 9h, acontecerá a Missa do Crisma e da Renovação das Promessas Sacerdotais e, às 18h, a Missa Vespertina da Ceia do Senhor e do Lava-pés; na Sexta-feira Santa (18), às 15h, acontecerá a Ação Litúrgica Solene; no Sábado Santo (19), a Solene Vigília Pascal está marcada para às 18h; e no Domingo (20), a Missa da Páscoa na Ressurreição do Senhor acontecerá às 10h. As celebrações serão presididas pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha.