Feijoada Solidária recebe Batifun e promove inclusão em Salvador

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A terceira edição da Feijoada Solidária do FAMA (Fantástico Mundo Autista) será realizada em Salvador no dia 16 de agosto, a partir das 11h, no Quartel de Amaralina.

O evento beneficente terá como primeira atração confirmada o grupo Batifun e reunirá gastronomia, música, cultura e ações voltadas à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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Promovida para apoiar a continuidade dos projetos desenvolvidos pelo FAMA, a iniciativa busca arrecadar recursos para ações de inclusão social e produtiva de pessoas autistas, além de fortalecer o atendimento às famílias e redes de apoio.

Ao longo das edições anteriores, a feijoada se tornou um espaço de convivência e mobilização em torno da causa autista, reunindo participantes em uma programação que combina entretenimento e apoio a projetos sociais.

Evento terá samba e programação para famílias

A presença do Batifun, um dos grupos de samba tradicionais da Bahia, marca o início da divulgação das atrações da edição deste ano.

A proposta é reunir famílias, amigos e apoiadores em uma tarde de confraternização, enquanto os recursos arrecadados ajudam a manter as atividades realizadas pela instituição.

Segundo dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE, mais de 65 mil pessoas adultas com mais de 30 anos têm diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista na Bahia. Esse grupo representa 44,8% da população autista identificada no estado.

FAMA atua com formação e geração de renda

Há mais de dez anos, o FAMA desenvolve projetos voltados à inclusão de jovens e adultos autistas por meio da qualificação profissional, desenvolvimento de habilidades e oportunidades de geração de renda.

A instituição oferece oficinas e atividades formativas em áreas como fotografia, design gráfico, mídias digitais, culinária, serigrafia, sublimação, musicalização e judô. O trabalho também inclui acompanhamento psicopedagógico e ações voltadas ao fortalecimento emocional e à autonomia financeira de cuidadores e familiares.

As iniciativas buscam ampliar a participação social de pessoas neurodivergentes e criar caminhos para que elas desenvolvam suas habilidades e ocupem diferentes espaços na comunidade.

Feijoada arrecada recursos para projetos de inclusão

Com a realização da terceira edição, o FAMA pretende ampliar o apoio às ações que envolvem pessoas autistas e suas famílias.

A instituição destaca que a inclusão depende da criação de oportunidades de formação, desenvolvimento profissional e participação social, áreas que fazem parte da atuação do projeto desde sua criação.

A Feijoada Solidária acontece no Quartel de Amaralina, em Salvador, no dia 16 de agosto, a partir das 11h.