SALVADOR
SALVADOR

Feira oferece atendimento médico gratuito no Parque da Cidade

A programação acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/11/2025 - 12:20 h
Imagem ilustrativa da imagem Feira oferece atendimento médico gratuito no Parque da Cidade
-

Com ações de prevenção, bem-estar e autocuidado, a Feira de Saúde do Homem e da Mulher será realizada nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no Parque da Cidade, em Salvador, unindo as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

O evento é uma realização do Parque Social em parceria com a Prefeitura de Salvador e acontece das 8h30 às 16h30, no gramado em frente ao Parque Social.

A programação inclui:

  • Consultas médicas
  • Vacinação
  • Orientações sobre prevenção ao câncer de mama e próstata
  • Rodas de conversa
  • Distribuição de preservativos
  • Exposições educativas
  • Atividades culturais

A iniciativa é voltada para pessoas de todas as idades, incluindo jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, o evento tem expectativa de receber cerca de 1.500 participantes ao longo dos três dias.

Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, a feira simboliza a importância de reforçar a prevenção como um hábito contínuo.

“Nosso foco é acolher, orientar e aproximar a comunidade dos cuidados básicos de saúde. Quando unimos informação, sensibilidade e atendimento, conseguimos transformar vidas e estimular uma cultura de prevenção que impacta não apenas o indivíduo, mas toda a rede familiar e social ao redor dele.”

Serviços

O quê: Feira de Saúde do Homem e da Mulher – Outubro Rosa + Novembro Azul

Quando: 26, 27 e 28 de novembro

Horário: 8h30 às 16h30

Onde: Parque Social – Parque da Cidade, Itaigara - Salvador

Quanto: Gratuito e aberto ao público

Tags:

acesso à saúde cidadania Feira de Saúde novembro azul outubro rosa Saúde Preventiva

x