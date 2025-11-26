SALVADOR
Feira oferece atendimento médico gratuito no Parque da Cidade
A programação acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro
Por Victoria Isabel
Com ações de prevenção, bem-estar e autocuidado, a Feira de Saúde do Homem e da Mulher será realizada nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no Parque da Cidade, em Salvador, unindo as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.
O evento é uma realização do Parque Social em parceria com a Prefeitura de Salvador e acontece das 8h30 às 16h30, no gramado em frente ao Parque Social.
A programação inclui:
- Consultas médicas
- Vacinação
- Orientações sobre prevenção ao câncer de mama e próstata
- Rodas de conversa
- Distribuição de preservativos
- Exposições educativas
- Atividades culturais
A iniciativa é voltada para pessoas de todas as idades, incluindo jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, o evento tem expectativa de receber cerca de 1.500 participantes ao longo dos três dias.
Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, a feira simboliza a importância de reforçar a prevenção como um hábito contínuo.
“Nosso foco é acolher, orientar e aproximar a comunidade dos cuidados básicos de saúde. Quando unimos informação, sensibilidade e atendimento, conseguimos transformar vidas e estimular uma cultura de prevenção que impacta não apenas o indivíduo, mas toda a rede familiar e social ao redor dele.”
Serviços
O quê: Feira de Saúde do Homem e da Mulher – Outubro Rosa + Novembro Azul
Quando: 26, 27 e 28 de novembro
Horário: 8h30 às 16h30
Onde: Parque Social – Parque da Cidade, Itaigara - Salvador
Quanto: Gratuito e aberto ao público
